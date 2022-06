Javi Martínez: "El club se tiene que poner las pilas, la afición está hambrienta"

Javier Martínez, presidente del Frente Bokerón y cabeza visible del Fondo Sur 1904, hizo balance de la última temporada para Málaga Hoy, donde entran la crítica, la autocrítica y las ilusiones renovadas de cada verano: “A nivel de equipo, empezamos medio bien y luego fuimos perdiendo ánimo, ilusión, todo. Yo escucho lo que dicen en mi grada y la temporada es desastrosa porque no hemos alcanzado ni los 50 puntos de la permanencia. Muy negativa. Dentro del club tienen que ponerse las pilas y hacer cambios drásticos para volver a vender ilusión. La afición está hambrienta, le faltan estímulos. Tenemos a chicos de 14, 15, 18 años… No sólo se puede pensar en la permanencia. Entendemos que el club está en otros asuntos jurídicos, pero también se tienen que poner las pilas y vender ilusión, no podemos estar cuatro o cinco años como los que llevamos”.

Insistió el veterano aficionado blanquiazul en esta idea: “Ilusión deportiva, sobre todo, porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos. La gente quiere ilusión deportiva, éxitos, victorias, equipo feliz, ver que se parten la cara por la camiseta que llevan. Institucional también, tienen que dar un paso adelante y decir hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer, qué es lo que no hacemos bien y cuáles son nuestros límites. Ellos también se tienen que poner las pilas. Lo deportivo es por lo que la gente está, pero ambas cosas van de la mano y tienen que estar a la altura”.

Se han dirigido algunas críticas hacia la Grada de Animación por la relación al principio de temporada con ciertos miembros de la plantilla que luego acabaron siendo señalados. “Nosotros no apoyamos a los jugadores, apoyamos al equipo. Los chavales de la grada tienen hambre y se pegan 90 minutos animando para que el equipo gane. Yo no soy partidario de que vengan a la grada porque, con todos mis respetos, no veo eso de celebrar con tanto ímpetu ganar a un Mirandés o un Burgos. Pero a los más jóvenes les gusta y también es una forma de fomentar malaguismo. Luego se ha ido viendo que los jugadores no daban la talla por ciertas cosas, pues cambio radical. Si hay que ir a por ellos, también estamos para eso. ¿Que la gente no ha llegado a entender ese cambio? Es sencillo, el equipo pierde por ciertas circunstancias extradeportivas y a esa gente no se le va a recibir. Si tienes un hijo y saca buenas notas, se le da un beso y un abrazo; si saca un cero se le da una regañina. Igual”, argumentó Martínez.

Así que la idea del Fondo Sur 1904 es hacer borrón y cuenta nueva pero desde la exigencia: “Este año la línea es que empezamos desde cero. A los jugadores que no den la talla, los que sean más vistos por la noche que en el campo, ahí vamos a ir a rajatabla. No vamos a esperar a la segunda vuelta. Animar a muerte, como siempre, porque si no hubiera Málaga nosotros no estaríamos aquí. Apoyar a tope a equipo y escudo, pero no se le va a perdonar al que esté más fuera que dentro porque así no vamos a salir del pozo. A la gente de Málaga les digo lo mismo, a los que no den la talla hay que darles fuerte desde primera hora, no hacerse amigo de jugadores que son amigos de la noche. ¿Qué clase de malaguista eres entonces que te abrazas a un jugador que no da la cara por tu equipo? Tú lo que eres es un aprovechado y tienes al Málaga para aprovecharte de la fama”.

El colectivo aspira al lleno absoluto con unos precios más que asequibles este curso: “El ambiente es que la gente está loca porque empiece la temporada cuanto antes. Los chavales van a seguir motivados y los que llevamos el cotarro vamos a seguir intentando que los que vengan se sientan como en su casa, que no van a tener problemas en esa grada, que es un hervidero. El que no se quiera sacar el abono o renovar será por desilusión. No me entra en la cabeza que sea por otro motivo. Por 100 euros está el abono entero, con el Fiel Malaguista y un bufandón del último tifo que hicimos”.

En los primeros compases de la primera vuelta, el Málaga fue uno de los mejores locales del viejo continente. La pasión desprendida desde Fondo Sur 1904 se contagió en el estadio. “La gente está viendo que tiramos del carro desde el principio de temporada, que se hablaba mucho de nosotros. Eso cala en los aficionados, porque en La Rosaleda se necesita a todo el mundo: 1.200 no podemos hacer por 15.000. También interactuamos mucho con el otro Fondo, Preferencia, Tribuna”, aseguró Martínez, que definió la campaña de abonos del club como “muy normalita”.

Hay que recordar que los grupos que componen el fondo sur blanquiazul llevan a cabo su propia campaña de captación. “La grada de animación la gestionamos nosotros mismos, con nuestra propia campaña y propios carteles. Intentamos hacer nuestra campaña paralela, pero nuestra mejor publicidad es que somos lo mejor que tiene el estadio ahora mismo. Imagine La Rosaleda sin esa grada o mal llevada. Hemos llenado todos los partidos del año incluso yendo mal el equipo, eso significa que allí están a gusto”, añadió Martínez, no sin antes lanzar un aviso a los que están en el club: “Entendemos que llegaron en una situación muy mala para el club y lo salvaron económicamente. En ese sentido, bien, pero en el momento que veamos algo que no nos gusta la Grada de Animación va a estar allí, no se va a callar nunca. Y ellos lo saben, que estamos aquí por el escudo, no por las personas”.