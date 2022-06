Adrián López, al Málaga CF: "No me pagues"

Adrián López le dijo al Málaga CF que quería renunciar a su sueldo después de la lesión que sufrió tras jugar contra el Real Valladolid en La Rosaleda. El delantero asturiano firmó hasta final de temporada con el conjunto de Martiricos por una cantidad proporcional del salario mínimo de Segunda División y como agente libre. Pero después del contratiempo físico que le impidió volver a jugar más, quiso tener ese gesto con la entidad, que también ha sido generosa con él durante estos meses.

Pudo llegar antes Adrián, que era un refuerzo previsto cuando todavía estaba José Alberto López al frente. El técnico asturiano avalaba la operación pero una lesión impidió al futbolista convertirse en refuerzo invernal. Aun así, la entidad le quiso tener cerca. Se entrenó con el grupo cuando se sintió preparado y al estar libre podía ser inscrito en cualquier momento. Así fue. Estuvo con Natxo González, que le dio algún minuto en su último partido, en Girona.

Llegó Pablo Guede al banquillo y trató de buscarle su sitio a Adrián para la recta final de los partidos. Pero sólo le aguantó el primer envite. Aun así, tanto al técnico como a Manolo Gaspar les gusta y les interesa el futbolista. La idea en principio no es ocupar las 25 licencias sino dejar varias fichas liberadas. El delantero asturiano, en principio, empezará la pretemporada con el Málaga -si no el propio punta no cambia de planes- y se irá viendo cuál es su rendimiento. Si este verano se le ve apto para competir, se estudiará ofrecerle un contrato nuevamente.

El jugador ha estado acudiendo a las instalaciones de La Rosaleda durante este periodo vacacional. En el estadio está coincidiendo con otros miembros de la primera plantilla blanquiazul que también han ido a trabajar por su cuenta como Juande, Javi Jiménez, Luis Muñoz...