Mere Hermoso es uno de los artífices de la situación actual del Fuenlabrada, ese equipo humilde de la zona sur de Madrid que está dando que hablar en Segunda División, próximo rival del Málaga. El gaditano, que no brillaría como futbolista, está teniendo su momento desde que se sentó en el banquillo fuenlabreño el pasado año, logrando el ascenso del bronce a la plata y asentándose entre los mejores de la categoría.

"Es un equipo con poco bagaje ofensivo, que les cuesta hacer gol pero es un equipo que te pone muchísima dificultad estoy seguro que saldrán de esa situación y en cuanto recuperen sus piezas ofensivas van a mejorar sus números. Nuestra visión es retardar eso y que no puedan hacerlo esta jornada", analizaba en sala de prensa el del Puerto de Santa María, que veía al Málaga como "el mejor rival posible enfrente. Los números están ahí, pocos equipos achican espacios como el Málaga, los 11 trabajan en fase defensiva. Ofensivamente, Sadiku prácticamente es el único nueve específico y ahora no lo tienen. Antoñín es un chaval que está creciendo pero que no tiene mucho bagaje en Segunda".

Mere Hermoso es consciente de las dificultades que ha tenido hasta el momento el Málaga como local pero no le pierde el respeto por ello: "Yo sinceramente le tengo muchísimo respeto al partido y al rival. No han tenido grandes días como local, esperamos que contra nosotros no lo tengan. Tenemos que salir al campo muy vivos, vamos a tener en frente unas 16.000 personas en el campo...".

"El caso del Málaga no es algo de ahora, le viene pasando durante la temporada. Desde el principio lo han asumido y son competitivos a pesar de esos problemas que puedan tener", puntualizaba también el técnico del Fuenlabrada sobre los problemas financieros e institucionales del club costasoleño: "Nos enfrentamos a un rival muy difícil. A pesar de tener la estructura de un equipo grande de Primera tiene la humildad de un equipo que quiere crecer, está muy trabajado a todos los niveles".