Más allá de la situación de sus lesiones y la información que comunican sobre estos desde el club, Víctor Sánchez del Amo también tuvo palabras para el rival que visita este domingo La Rosaleda (18:00 horas), el Fuenlabrada. El cuadro madrileño, próximo en la infancia del técnico blanquiazul, llega como tercer clasificado empatado a puntos (24) con el Almería, segundo, y a 10 del líder, el Cádiz (34).

"Como todos los encuentros enfrentamos este partido dándole la máxima importancia al rival. Un equipo que está teniendo un rendimiento que está por encima de las expectativas", iniciaba Víctor sobre el Fuenlabrada, un equipo especial para él: "Es un club madrileño de la zona sur, como me he criado en Getafe tengo mucha simpatía por los equipos de la zona sur, lo he vivido en las categorías inferiores y me alegra verles en la élite".

En cuanto al análisis estrictamente deportivo, el madrileño reconocía que es "un equipo que ha demostrado tener mucha fiabilidad, está cometiendo muy pocos errores y esto les está llevando a sumar muchos puntos. Es muy sólido y compacto, y a nivel defensivo está muy bien. Reciben pocos goles, los mismos que nosotros hasta ahora, pero sacan mucho provecho a la contra, aprovechando los errores del rival, con mucha efectividad, con casi el doble de goles que nosotros. Es eso es bastante superior". "Nuestra mejora en la definición nos va a llevar a los mejores resultados, es lo que tenemos que solventar", puntualizaba Víctor.

Víctor fue también cuestionado por el objetivo actual del club de cara a la presente temporada, algo que ya definió Manolo Gaspar esta semana: la permanencia. "Manolo Gaspar ha comentado los objetivos, dentro de un contexto como es el nuestro. Pero eso no limita nuestra ambición, la que tenemos todos, que es intentar ganar todos los partidos. Nuestra ambición es estar lo más arriba posible. Competir no es ningún tópico, es una realidad de todos los equipos. Es nuestro trabajo y primera responsabilidad".