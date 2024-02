Miguel Azeez, un gunner en el Atlético Baleares

Edu Campabadal, Nuha, Pablo Muñoz y Miguel Azeez. Son los cuatro jugadores con los que se ha reforzado el Atlético Baleares, rival este domingo del Málaga CF, metido en zona de descenso y con necesidad de escalar. La entidad blanquiazul sigue de cerca el mercado libre para incorporar a nuevas piezas en los próximos días puesto que tiene fichas disponibles en su plantilla. Entre los refuerzos hay hombres de jerarquía como Campabadal, pero también alguna apuesta potente como la de Azeez, un jugador que llega cedido nada menos que desde el Arsenal.

El centrocampista inglés, nacido en la City, en el barrio de Camden, e internacional desde la sub 16 a la sub 20 con los Three Lions, se ha formado en las categorías inferiores del club londinense y la temporada pasada estuvo cedido en la UD Ibiza en Segunda División, sin demasiado protagonismo. Llegó y jugó 10 partidos. Tras anteriores cesiones al Porsmouth en la League One y posterior al Wigan, en Championship, tampoco con mucho peso, ha bajado un escalón más después de que con este último apenas haya jugado.

El Director Deportivo, Patrick Messow, asegura que Azeez “es un jugador joven con buen desplazamiento y mucho trabajo en el centro del campo”. Miguel es de padre nigeriano y de madre española.

La dificultad del mercado

"Desde que estoy aquí ha sido el mercado más complicado. Veo lo que han hecho los otros equipos y se ve que ha sido un mercado largo y que se ha decidido tarde. Estoy contento con los cuatro jugadores que han venido. Ha sido un mercado difícil. Hemos intentado cosas hasta el final. Nuestra idea era tener dos jugadores más. Este mercado depende mucho de las necesidades y situaciones personales. No lo hemos podido cumplir, pero ahora nos queda el mercado de jugadores libres. Estamos en una situación límite. Los resultados, las bajas… y el mercado ha sido muy largo y difícil. Entiendo que el míster no esté contento y frustrado. Estamos todos en el mismo barco y lo que hay que hacer es sumar y cambiar la situación. Podemos competir contra cualquiera. Tenemos suficiente plantilla para salvar esto y, si hay un jugador libre, lo traeremos. En el mercado lo hemos intentado todo. Es una situación diferente", decía Patrick Messow como balance de la ventana invernal.