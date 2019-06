Miguel Torres debuta pitado por la afición

Miguel Torres disputó sus primeros minutos de la temporada con el Málaga precisamente en el último encuentro del curso ante el Elche. El defensa entró sustituyendo en el minuto 68 a Fede Ricca, que acababa de hacer el 2-0 en un córner, y no tuvo precisamente una buena acogida. La Rosaleda dedicó una sonora pitada al jugador en su entrada al campo y cada vez que tenía el balón en su posesión.

La terrible temporada pasada, sus constantes problemas físicos y su vida fuera de los terrenos de juego, muy seguida por la prensa del corazón, han hecho mella en la reputación del jugador, al que parte de la afición recibió con el cántico de "Miguel Torres, copa de balón". También hubo quien contrarrestó con aplausos en algún saque de banda del jugador, que participó como lateral izquierdo.

Anteriormente, Torres había entrado en varias convocatorias, aunque en ellas o bien acabó como descarte o no dispuso de ningún minuto. Víctor Sánchez del Amo aseguró a su llegada que el madrileño partía con las mismas opciones que los demás jugadores y el defensa aún tiene contrato hasta 2020, ya que renovó en los primeros compases de la temporada pasada, con el equipo aún en Primera División.

Víctor, enfadado con los pitos

En su comparecencia de prensa, Víctor Sánchez del Amo quiso salir en defensa de su jugador. No le gustaron en absoluto los pitos a Miguel Torres: "Me ha enfadado mucho la circunstancia de que parte de la afición haya tenido pitos hacia él. Hacia él o cualquiera, yo les aseguro que cualquier comentario negativo es por falta de conocimiento de cómo es ese jugador en lo profesional o personal. Es totalmente equivocado", señalaba enfadado el técnico, que además revelaba las circunstancias en las que llegaba el defensa al partido: "Esta semana sufrió un golpe tremendo en las costillas entrenando y ha estado en la convocatoria consciente de que el equipo le necesitaba. Es un profesional como la copa de un pino y por eso me parece muy injusto".

"Es muy típico en nuestro país hablar de la gente sin conocerla y me encanta que haya pasado porque ha servido para ver a todos los compañeros arropar a Miguel, celebrar, y eso ha sido otra victoria. En esas situaciones ahí latentes que no acaban de afrontarse, lo mejor es afrontarlas. Luego ha habido una comunión con la grada y estamos encantados. Un calificativo que los propios jugadores dan es que somos una familia y lo hemos solucionado como una familia, afrontándolo en persona", añadía Víctor.