Mikel Villanueva: "Cualquier canterano que tenga la oportunidad, lo hará excelente"

Mikel Villanueva está teniendo una notable participación con el Málaga como lateral izquierdo aunque él se considere todavía más bien un central. "No es mi posición pero me esfuerzo", sujetó en su comparecencia ante los medios de comunicación: "Trabajo para hacerlo lo mejor posible donde sea que me necesiten. Si me siguen necesitando allí, daré lo mejor de mí".

El defensa venezolano ha mamado lo que es la cantera del Málaga, por eso hace bandera de los que están, los están llegando y los que quedan por llegar: "Hay que aprovechar todas las oportunidades que se den. Hay muy buena cantera en el Málaga. Lo ha demostrado en estos años. Cualquiera que tenga la oportunidad, lo va a hacer excelente".

Tiene la actitud del que no lo ha tenido nunca fácil. Eso se nota en su juego y también en la manera de tomarse la competición, que este viernes sitúa al Málaga en Ponferrada. "Será un partido muy difícil, en el momento en que estamos no vamos a menospreciar a nadie. Nos toca enfocarnos en nuestro juego y tratar de seguir en esta racha positiva".

Mikel valora positivamente la salud del vestuario blanquiazul: "Nos enfocamos en lo deportivo. Hasta el momento estamos subiendo de esa mala racha. La unión del equipo es lo que hay que destacar y es lo que nos va a sacar adelante".

Más allá de lo que sucede en el césped, el Málaga está en un momento delicado como club. El jeque Al-Thani no ayuda con sus mensajes, pero el vestuario huye de eso. "No veo esas cosas, no nos afectan para nada. A pensar en lo deportivo y seguir trabajando para seguir así", sostuvo el vinotinto.

Se va acercando el invierno y con él una nueva ventana de mercado. Y dada la situación económica, todo está en el aire, cualquiera puede ser traspasado. Mikel se lo toma con calma: "Eso no lo sé, yo en el verano pasado también estuve en la misma situación pero ya veremos qué pasa".