Se hace camino al andar y las instituciones continúan trazando la tercera vía para terminar con la etapa de Al-Thani y eliminar de la ecuación a BlueBay. Las dos figuras principales están siendo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía. El edil estuvo en un acto en Madrid y allí amplificó la situación del Málaga además de relatar una conversación importante con el embajador de Catar en España.

“Esos pleitos y esa falta de entendimiento entre la parte del jeque y de BlueBay pueden llevar al Málaga a que no cumpla el plan de viabilidad, a que deportivamente no vaya bien, a que baje a Segunda División B, en definitiva, a que se hunda. No queremos que desaparezca como le ha pasado a otros equipos españoles”, señaló Francisco de la Torre durante su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Fue precisamente cuando estaba explicando cómo está la situación cuando recordó que las vías diplomáticas están abiertas y confesó parte del contenido de su conversación con el embajador catarí, a quien hace unos días aseguró haber enviado una carta: “En esta búsqueda de ideas, de iniciativa, no es que Catar tenga que ver como país ni mucho menos. Yo cuando hablé con el embajador me dijo que esto nada tenía que ver con Catar como país o con la familia real catarí. Lo sé, pero la imagen... Prometió por por la ciudad iba a hacer algún movimiento ese sentido, no a nivel oficial, sino buscando empresas que dentro de Catar puedan hablar con Al-Thani y antes de eso llegar a un acuerdo con BlueBay. Eso es lo que se está haciendo. No puedo entrar en más detalle pero espero que salga bien”.

De la Torre está apostando por la prudencia en todo momento, pero siempre sin dejar una rastro de migas de pan acerca de la posible venta. Todo este asunto, esta carrera paralela para buscar un comprador para el Málaga, choca frontalmente con la actitud y las declaraciones de Al-Thani, que no para de retar de diversas formas al alcalde. Vía Twitter, cómo no. “De los tuits, a veces ni me entero. Una vez que se hicieron luego se borraron. No hay que prestar atención”, despachó rápido De la Torre. Las instituciones están deslizando que todo va razonablemente bien en este sentido pero continúan pidiendo paciencia y prudencia. Cada paso, más o menos corto, pero firme.