No dejó escapar la ocasión Mikel Villaneuva para dar su punto de vista al respecto del criterio arbitral en el posible penalti sobre Juanpi al comienzo del partido: "Creíamos que sí, pero ni lo revisaron en el VAR. Fue decisión del árbitro y ahí no nos podemos meter".

Sobre la derrota del Málaga ante el Albacete también habló Mikel Villanueva. El venezolano hizo su propio análisis del encuentro: "Estuvimos muy por encima, pero son cosas fútbol. El rival llegó y la metió, que es lo importante". El defensor blanquiazul cree que este es el camino a seguir, a pesar de los malos resultados: "Tuvimos el control en la mayor parte del juego y no estuvimos mal. Hay cosas que mejorar, pero vamos en el buen camino. Nos están costando caro algunos detalles, pero estamos trabajando para mejorar".

El equipo no está en una buena dinámica y eso lo nota el vestuario. "Es normal que nos de un golpe porque no hemos empezado bien, pero con el equipo que tenemos y la unión que nos caracteriza lo sacaremos adelante", dijo un Mikel Villanueva que, tras la lesión de Juankar, tuvo que jugar de carrilero izquierdo: "Estoy para aportar donde me necesiten y estaré disponible para cualquier oportunidad que me den y en la posición que me quieran poner".

Las comparaciones son odiosas. A Mikel, ex jugador del Reus, le preguntaron sobre ambas situaciones, la que vivió y la que le está tocando vivir: "Es difícil, pero estoy mentalizado de trabajar aquí y será diferente. Lo sacaremos adelante. Seguiremos dándolo todo y luchando partido a partido".