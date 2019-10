Volvió al once titular Mikel Villanueva en el partido contra el Deportivo y no le pudieron ir mejor las cosas. El venezolano fue el encargado de abrir el marcador en lo que a la postre sería una importantísima victoria en Riazor.“Contento por todo lo que ha pasado hoy, esperamos agarrar una racha positiva y que podamos salir de los puestos de abajo, que es lo que deseamos”, comentó el zaguero, que continuó en la misma línea sus declaraciones:“Veníamos con necesidad los dos equipos, para nosotros era vital conseguir los tres puntos, gracias a Dios se ha dado. Que esto sirva motivación para seguir en esta línea y subir puestos en la tabla”.

Mikel no ocultó la felicidad que se respira entre la plantilla blanquiazul: “El vestuario está muy contento, veníamos trabajando desde principio de Liga por estar satisfecho con nuestro trabajo. En las últimas fechas no había podido ser. Se abrió el arco para marcar y también pudimos mantener la puerta a cero”. Sin embargo, no quiso pecar de exceso de optimismo y ya piensa en los próximos encuentros: “Con los partidos que vienen hay que pensar en conseguir los tres puntos, para que estos sean valiosos. Queda trabajar mucho”.

A pesar de su ausencia la pasada jornada, por estar concentrado con la selección de Venezuela, Mikel Villanueva afirmó: ”Vi el partido contra el Cádiz y creo que fue un partido muy bueno. Esto son rachas, el fútbol es así y hay que trabajar para voltear la situación”.