Mossa, que disputó su último partido como titular con el Real Oviedo ante el Málaga en la primera vuelta a finales de octubre, podría salir de inicio de nuevo ante los blanquiazules. La lesión de Arribas le facilitará volver al once y él fue el carbayón que analizó el duelo ante los blanquiazules este domingo.

"Debemos centrarnos en el partido del domingo, que es muy importante. En la situación que estamos todos lo son, pero por el rival que es y por ser el siguiente, nos jugamos mucho el domingo", expresaba el lateral zurdo en sala de prensa que reconocía que Rozada, su técnico, había "metido más carga de lo habitual en los primeros días por llevar una semana de descanso".

Sobre el Málaga, el valenciano tuvo elogios, cediendo la presión a los blanquiazules: "Siempre vemos cosas del rival, sobre todo a nivel análisis. Hoy empezaremos a incidir en el partido como tal. Me fijo en lo nuestro, que ya tenemos bastante. Independientemente de cómo estén a nivel institucional, solo hay que mirar el once que tienen. El Málaga está preparado para competir contra cualquiera".

Su entrenador no estará a pie de campo en el Carlos Tartiere, ya que cumple sanción, algo que no ve determinante Mossa: "Que no esté el míster en el banquillo tampoco influye tanto. Hoy en día hay muchos mecanismos para mandar información a su cuerpo técnico. El míster no está solo y seguro que le echarán una mano".

"Los números en casa no son buenos y hay que mejorarlos. La primera oportunidad es el domingo y no se puede escapar", zanjaba Mossa de cara al domingo.