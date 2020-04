Movimientos para jugar en julio

La Real Sociedad o el Fuenlabrada ya han visto como el Consejo Superior de Deportes (CSD) frenaba sus intentos de empezar de manera paulatina y con medidas de seguridad a entrenarse en sus instalaciones. En Europa, diversos países llevan días viendo como equipos se entrenan –en grupos controlados y con medidas anticontagio– sobre el verde. Los distintos estamentos del fútbol europeo alternan entre la prisa por volver a jugar y la responsabilidad que les exigen las autoridades sanitarias. De momento, no hay fechas disponibles pero en la semana ha empezado con un guiño, tal vez algo más que eso, para que el balón vuelva a rodar en el mes de julio. El Málaga, espera.

La Uefa y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) ya han deslizado un plan de funcionamiento en el que se contempla terminar los diversos campeonatos nacionales en el mes de julio y las competiciones continentales en agosto, contemplando incluso que puedan ser las eliminatorias a partido único. Esta información que publicó la Ser implicaría que se jugasen los partidos sin público y que las vacaciones de 21 días que por ley deben de tener los jugadores fuese entre agosto y septiembre. El supuesto parece verosímil si el avance del coronavirus COVID-19 sigue deteniéndose y aunque puede quedar en agua de borrajas, perfila las intenciones de las instituciones que rigen el fútbol en el continente y la patronal.

Esto se contempla con el fútbol profesional. Así que la Segunda División podría contar también con el mes de agosto para concluir la presente temporada. El Málaga debería de competir para cerrar la campaña en los meses más calurosos del año, algo que no es nuevo ya que la competición suele iniciarse en agosto y cada vez con fechas más adelantadas. El problema estribaría en los contratos de los jugadores y cuerpo técnico que acaben a finales de junio. La Fifa y la Afe ya han dicho que no se pueden extender de manera unilateral y masiva y a la vez el organismo internacional anunciaba que no se abrirá la ventana de fichajes el 1 de julio. Complicado, urge una solución para este problema si de verdad quieren concluir las competiciones y encuentran la manera segura de hacerlo.

En cualquier caso, LaLiga quiso restar polémica por una vez a la vuelta del fútbol y anunció que todo lo que decida al respecto será de la mano del CSD, algo que parece obvio pero que han tenido que confirmar en medio de los cruces de declaraciones e intenciones de los distintos estamentos del fútbol nacional que tampoco se ponen de acuerdo en la manera de afrontar una crisis tan compleja e importante como la que está azotando al país en estas últimas semanas.La Uefa y la ECA ya han movido ficha repitiendo que quieren acabar la competición lo antes posible.