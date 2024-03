Mundial 2030: La opción del estadio de Málaga en Puerto de la Torre aún no está descartada

Málaga sigue acelerando para ser sede del Mundial 2030. El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, decía que "estamos en un 3-0 en el minuto 80. No se debe escapar. Con la oferta que tiene Málaga, tiene que ser sede", en una comparecencia en Radio Marca Málaga. Es un debate antiguo, pero que se ha vuelto a plantear ahora con la remodelación del estadio obligada para que Málaga esté en el mayor evento planetario del deporte junto a los Juegos Olímpicos. ¿Es La Rosaleda la ubicación idónea para un estadio en el año 2030 con el crecimiento de la ciudad? Las conversaciones van por ahí, pero en el mismo medio el alcalde, Francisco de la Torre, recordaba que "en el PGOU se contemplaba el cambio de La Rosaleda a una zona exterior en la hiperronda, al exterior en el Puerto de la Torre, en el entorno de la Venta San Cayetano. Hoy por hoy, la solución que vemos, sin descartar nada todavía porque estamos en esa fase de reflexión, lo que hemos hablado en los encuentros con la Comisión de la FIFA que ha estado en la ciudad, es esa ampliación y modernización de La Rosaleda, que es lo que estamos exponiendo como argumento para ganar el Mundial en el año 2030, pero no hay que descartar nada, lo estamos pensando bien".

"Reconozco en La Rosaleda una cierta centralidad. Salvando distancias con Madrid, son ciudades diferentes y no comparable con nuestro río, iba a hacer una comparación con La Castellana y Bernabéu. Se puede llegar a pie, con un transporte público que se irá potenciando. No cabe que todos vayan en coche, no hay estadio que se puede plantear así", ahondaba De la Torre acerca de los beneficios, sin obviar alguna dificultad, del histórico estadio malaguista: "La Rosaleda permite con las remodelaciones adecuadas convertirse en un espacio no sólo deportivo. En esos estudios se están trabajando y todas las instituciones, Ayuntamiento, Junta y Diputación, propietarias del estadio, lo impulsamos. Como Ayuntamiento nos corresponde también una cierta reflexión adicional a esa vertiente deportiva. Y en esto estamos".

"La remodelación contempla 45.000, pero si la población de Málaga y la provincia sigue creciendo, estamos ya en 1.800.000 habitantes, lo normal como gran club es que crezca más", proseguía De la Torre sobre un hipotético crecimiento del estadio: "Tiempo habrá de resolverlo. Tener un espacio con esa vocación polivalente con esa vertiente deportiva siempre es bueno para la ciudad. Puede que en otra ubicación y en otras dimensiones sea más difícil y costoso y hasta menos útil desde el punto de vista del bien de toda la ciudad y la provincia. Pero no se puede perder de vista que una afición creciente que lo merece todo por esa fidelidad, pasión y amor a Málaga, al club y la marca Málaga, merece todo. Estamos pensando".

"No va mal, pero hay que ser prudentes y no quiero echar campanas al vuelo. La sensación que tenemos es que los argumentos están: la capacidad hotelera, que hay residentes de muchos países cerca del estadio...", quería bajarla al suelo el alcalde sin dejar de destilar optimismo.

"Hay que valorarlo porque es un dinero importante. Se está trabajando para que La Rosaleda sea sede del Mundial. La remodelación se va a hacer porque tiene lo que se exige", señalaba por su parte Cristóbal Ortega, reconociendo también que se han valorado otras opciones: "Es el momento de tomar una decisión acertada, la ciudad está creciendo. Con el metro, el aparcamiento no será un problema. Estamos trabajando en ello y particularmente, hablo como aficionado, creo que con el paso del tiempo se tiene que pensar muy bien porque es un estadio que debe ser el de Málaga. Cuanto menos, deberíamos pensarlo bien".

"Otros equipos más grandes de Primera División no cumplen con lo que tiene Málaga. El aeropuerto internacional es algo clave, los medios de transporte y hoteles también. Estamos muy dentro de este Mundial, hay que aprovechar la situación para promocionar nuestra ciudad y nuestro deporte", cerraba el vicepresidente de la Diputación.