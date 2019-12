Munir sale en la última foto de este Málaga-Lugo. Poco pudo hacer el marroquí ante el sensacional lanzamiento que se sacó Carlos Pita para empatar el partido superados los 100 minutos de juego. Estaba completando un encuentro notable el meta, que apareció cuando fue exigido.

“La verdad es que nos vamos muy fastidiados, nos vamos de vacaciones y al final son cosas que hacen irte con cara de tonto, fastidiados”, iniciaba su locución Munir, que era consciente que se iban dos puntos que eran del equipo: “Dejamos escapar dos puntos en casa. Una vez más pecamos de no sentenciar el partido y pasan este tipo de cosas”.

El portero entonaba el mea culpa tras el 1-1, enfocado en el colectivo: “Totalmente, es culpa nuestra. Es algo que venimos acusando en toda la primera vuelta. Son situaciones que tratamos de mejorar. Hay que ser realistas, hacer autocrítica y ser conscientes. Cuanto antes seamos conscientes de la situación antes saldremos”.

“Nos tenemos que ir muy fastidiados porque es así, son tres puntos que queríamos dejar aquí. Había que sacar la rabia por la eliminación copera para coger más confianza de cara al futuro. A ver si acaba 2019 que no ha sido muy bueno para nosotros”, relativizaba el marroquí, que pedía a sus compañeros un plus: “Hay que ser conscientes, no podemos dejar de escapar partidos como este y necesitamos el 200% de los jugadores. Si no lo das, no lo ganas. O lo damos o lo pasaremos difícil”.

Al final hay que ser realistas. Si estamos donde estamos es por nuestra culpa. La planificación y cosas que no podemos controlar...”, insistía Munir, que no esquivaba una vez más la crítica tras una primera vuelta decepcionante, más allá de la situación institucional. Pedía concentración a los suyos en el hoy y no mirar al mercado: “Somos los que somos y si vamos a estar pensando que si alguien viene o no, son cosas que nos van a desgastar. No debemos perder energías en eso. Nosotros somos los que tenemos que sacar esto. No podemos estar pensándolo, tenemos muchas cosas que mejorar, de cara al gol y demás. Un partido como este, ganando en casa, no se puede ir”.