Semblante serio de Juan Ramón Muñiz en la sala de prensa tras la derrota ante el Granada en Los Cármenes. Era lógico a tenor del resultado que logró su equipo, una nueva derrota ante un rival directo por el ascenso directo. Paso atrás por esa plaza aunque no terminó de ser contundente el técnico con los suyos, en un día en el que sus jugadores y él fueron superados por las circunstancias.

“Siempre que no ganas tienes que buscar soluciones y remedios. La Liga va muy igualada y apretada, y todos vamos muy parejos. No se ha perdido nada aún, quedan muchos puntos todavía”, explicaba el gijonés que no tira la toalla ni abandona un guión ya preestablecido para estas situaciones: “Seguimos peleando por el objetivo que es importantísimo. No vamos a tirar la toalla, sabemos que podemos conseguir y vamos a pelear por ello. Es un golpe duro porque es un rival directo. Seguiremos peleando hasta el último segundo y veremos hasta donde podemos llegar”.

Para el entrenador blanquiazul fue determinante el inicio del partido, donde reconoció que el rival fue superior a su equipo: “Yo no doy nunca nada por perdido. El Granada entró bien al partido. Ellos desbordaron por fuera con mucho peligro y usaron una de ellas. Luego estuvo equilibrado. Antes del minuto 5 de la segunda parte el partido se rompe con la expulsión. Mi equipo peleó por empatar y tuvo sus ocasiones. Además, hay un partido que falta por sumar [por el Reus]. Seguiremos trabajando con la misma ilusión que con la que empezamos”.

Muñiz recurrió de nuevo a la exigencia de la competición y la igualdad entre todos los equipos para eximir de una nueva derrota a los suyos: “Nosotros sabemos que estamos en Segunda. Ningún equipo se muestra superior al rival. Los de arriba no siempre se muestran superiores. El otro día perdió el Granada en Soria... como ese hay mil ejemplos. En Segunda no hay ningún equipo que sea superior al otro”.

“Yo le doy mérito al inicio del Granada. Ellos no hicieron mal partido. Tuvieron desborde por banda al principio y nos generaron problemas y en una de ellas llegó el gol”, reiteraba el gijonés que apuntaba a lo de siempre: hay que mejorar. “Si pierdes hay detalles que tienes que mejorar, cuando se pierde se ven más que cuando ganas. El equipo hizo lo que tenía que hacer, con un jugador menos y el marcador en contra. Peleó en todo momento ante un muy buen equipo”, explicaba, aunque recordaba que son puntos que luego añorarán: “Hay cosas que trabajar. Reforzaremos lo que hacemos bien. Estos puntos se van a echar de menos. En la igualdad, los pequeños detalles no nos están favoreciendo”.

La expulsión de N'Diaye

Sobre la expulsión de N'Diaye, Muñiz la catalogó de “rigurosa”. “Lo de N’Diaye es una situación rigurosa. Es una jugada que te pueden sacar amarilla pero en otras situaciones no. Ahora está triste, cabizbajo, pidió disculpas a sus compañeros. Lo dijimos en el descanso, que había que tener cuidado con las amarillas”, zanjó.

No se olvidó de la afición, que volvió a ser motor del equipo pese a actuar de visitante. Fue el desplazamiento más masivo hasta la fecha y el técnico se explayó en elogios: “Le damos las gracias por su apoyo a la afición, por apoyar en los momentos difíciles. Necesitaremos ese apoyo hasta el final. Todos juntos somos más fuertes. Lamentamos que el aficionado se marche decepcionado con el equipo. Creo que se puede ir así por el resultado pero no por como compitió, deben estar orgullosos. Pero sabemos que mandan los resultados y la clasificación. Esperemos que al final se sientan orgullosos por el trabajo del equipo”.

Muñiz intentó focalizar sus palabras en lo que resta de campeonato: “Estamos en el tramo final de la competición, quedan nueve partidos. Estamos en la situación que queríamos estar, luchando por el ascenso. No podemos ponernos nerviosos ni entrar en batallas que no llevan a nada. Debemos centrarnos en lo que podemos dominar nosotros. El equipo se ha llevado un varapalo. Teníamos que conseguir la victoria. El sábado hay otros tres puntos por el ascenso. No vamos a tirar la toalla. Queda mucho tiempo y va a haber variaciones en la clasificación y arriba estarán los equipos que consigan una buena racha de partidos”.