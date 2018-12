A Muñiz le gustan los síntomas

Volvía Muñiz a salir a una rueda de prensa de La Rosaleda con la satisfacción del trabajo hecho, de la consecución de un triunfo que se tornó de espaldas ante el Granada. Ante el Cádiz fue un partido similar, sumamente competido según el gijonés: “Sabíamos que era un equipo muy difícil y que iba a ser muy disputado el choque. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, con las líneas muy juntas y los dos jugamos así. Sabíamos que iba a ser un partido de detalles”.

Uno de los primeros mensajes que lanzó Muñiz fue directo para la afición, a la que agradeció el empuje: “Hay que felicitar a los jugadores y, como cada domingo en casa, hay que agradecer a la afición, porque empuja y anima en los momentos difíciles. El equipo reaccionó y le dio un punto más de velocidad gracias a ellos. Espero que sigamos trabajando como el día de hoy [por ayer], el esfuerzo fue muy grande. Es fundamental el apoyo de la afición. En los primeros minutos de la segunda parte estuvimos muy cerca del gol y la gente nos da ese plus, es lo que necesitamos para hacer gol. El equipo tiene que trabajar así”.

El gijonés sabía que el peligro de los gaditanos se basaba en su “velocidad y a la contra” y es por ello que pidió a los suyos no “tener pérdidas innecesarias en el medio campo. En la segunda parte, supimos generar superioridad numérica con Juanpi y Pacheco por dentro. Estuvimos cerca del gol”. Pero el gol llegó en una gran acción de Harper, al que acompañó el capitán Ricca: “Los goles llegan en situaciones así, a veces a favor y otras en contra. Es la Segunda División. Son situaciones en las que se acumula mucha gente en el área. El portero no ve la acción, por eso hablamos de estar cerca de la portería contraria. Tenemos jugadores que pueden desequilibrar. Había mucha gente en el área en la acción de Harper. Da igual quién marca los goles, porque el trabajo de los delanteros es increíble. El equipo ganó y estuvo por encima de cualquier aspecto individual”.

La acción de Pau Torres, por la que medio Cádiz pidió penalti por impactar en la mano, fue uno de los ejes de los discursos de los protagonistas de ayer. Muñiz lo explicaba así desde su postura: “No vi la jugada. En un encuentro hay muchas acciones que pueden condicionar un partido. Hay muchas, cada minuto pasa algo que puede condicionarlo. Los profesionales tenemos que intentar que nada te afecta. No sé que pasó, fue rapidísima. El que decide, mira y ve es el árbitro. A partir de ahí, es el árbitro el que tiene que decir, los jugadores deben abstraerse, si te afecta es un paso atrás. Lo que hay que pensar es en la jugada siguiente, lo pasado no se puede solucionar”.

El gijonés ya aseguró que su equipo piensa desde ya en el próximo rival, el Oviedo, y alaba su capacidad de concentración: “Creo que el equipo compite bien. El equipo está vivo en los partidos, no tira la toalla. Son síntomas buenos para afrontar los partidos. Hay que afrontarlos como si fueran el último. Tenemos que tener la cabeza centrada solo en una cosa: el Oviedo”.

El próximo rival será el Oviedo, pero tras el parón tocaba la visita del Reus, del que volvió a hablar también Muñiz: “La situación del Reus en principio no condiciona, nosotros contamos con que el Reus siga adelante. Lo afrontaremos como hasta ahora. Lo lamentamos mucho por todos. Esperemos que la situación de lo mejor posible para ellos. Nadie lo desea. Esperemos que no vuelva a ocurrir, porque la categoría no lo merece. Es una pena para todos”.

Sobre la quinta amarilla de N'Diaye, el gijonés restó importancia: “Si no está él, será otro compañero”. Igual de escueto estuvo con el liderato con el que duerme el equipo hoy: “No era consciente. Lógicamente es mejor ir arriba que ir abajo. Eso es importante. No soy de los que llega al vestuario y mira la clasificación en junio ya veremos como vamos. Ahora satisfecho porque los puntos se quedan en casa”.

No quiso entrar en detalles con Juanpi y Pacheco, importantes ayer, pero sí individualizó con el capitán y goleador blanquiazul, Ricca: “Es un jugador muy competitivo. Lo da todo por el equipo. Lo demuestra siempre. Es un ejemplo a seguir. A veces se aboga por la antigüedad pero lo importante es que un capitán sea un ejemplo para todos”.