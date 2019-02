Otro rejón para Ontiveros

Estuvo fino Juan Ramón Muñiz, que no dejó tema en el aire en su comparecencia ante los medios. Para todo hubo respuestas. A veces, más entre líneas que de manera directa. Cuando se le cuestionó por Ontiveros, fue duro y claro: "Si Ontiveros quiere hablar conmigo, me llama y habla".

"He leído hoy –por ayer– que no le gusta ser revulsivo. La titularidad se gana. A mí lo que me gusta es que, salga cuando salga, haga lo que tenga que hacer para ayudar al equipo. Si fuera jugador, mi exigencia sería ser el mejor en los 15 minutos que me ponga el entrenador, por lo civil o lo criminal, como decía Luis Aragonés. Ahí es donde tengo que empezar a hablar, en el campo. ¿Ha perdido el puesto? Veremos si en los entrenamientos hace lo que tiene que hacer o no. Si él no juega, es que juega otro compañero, y tiene que demostrar que es mejor que el otro en todo. El entrenador no es tonto. El puesto se gana currando, no hablando".

También se le preguntó a Muñiz si habrá continuidad para los jugadores que se midieron al Almería y también a ese dibujo en el que encajó a cuatro centrocampistas al mismo tiempo. Ahí volvió a ser el Muñiz de siempre: "¿Repetir once? El que sale va respondiendo y compitiendo. Y el que salga y no responda, él sólo se ha quitado”.

El entrenador aseguró que la lista de convocados la dará el mismo del día partido (mañana) y que dejará fuera de la misma a jugadores que cree que podrían ser titulares.