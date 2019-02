Recado a Harper

Jack Harper es uno de los futbolistas que más han crecido en lo que va de curso. De ayudar en pretemporada a ser casi un fijo en el once de Muñiz. El chico, en una entrevista a la cadena SER, dijo que cree que merece una renovación por derecho. El asturiano le ha dado la réplica.

"Creo que he dado la talla para que se me vea como un profesional más, eso era un contrato que firmé hace dos años con otro director deportivo. Me gustaría que se me valorara por lo que he hecho esta temporada. Lo hablaré con el club e intentaré llegar a un acuerdo para que todos seamos felices", decía el canterano el jueves.

Muñiz, al ser preguntado por este asunto, fue contundente: "Está haciendo una gran labor, no tengo nada que reprocharle desde pretemporada. Le comenté que mientras tenga un buen nivel se mantendrá en el primer equipo. Empezó con muy buen ritmo, teniendo las cosas muy claras. Entiendo que tenga su situación personal, no entiendo tanto que se pida por prensa".

El entrenador asturiano no es amigo de los grandes titulares, por eso insiste en aclarar conceptos: "Si él tiene que hablar algo con alguien, que lo hable e intente solucionar el problema. No es un tema que se tenga que hablar en los medios de comunicación, sino en los despachos. Hablar con Caminero es muy sencillo, siempre tiene la puerta abierta. Yo cuando quiero hablar con alguien le llamo, no lo veo eso de mandar mensajes en prensa. ¿Que él ha hecho un trabajo bueno y eficaz? Sí, sin ninguna duda".