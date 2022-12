N'Diaye pone cifra de goles a Rubén Castro

El centrocampista del Málaga CF Alfred N'Diaye acudió a un acto en representación del club para el patrocinador Sabor a Málaga. Compartió escenario con Nazaret, del Málaga Femenino y Cristian, del Málaga Genuine. También José María Muñoz, que dijo unas palabras, Francisco Martín Aguilar y Lucas Rodríguez. El parisino pasó revista a la actualidad del equipo: "Rubén (Castro) va a marcar, yo le conozco y estoy convencido de que va a empezar a marcar. Cuando lo haga va a marcar 10 o 15 goles hasta el final de temporada. Es un gran goleador y un jugador de experiencia".

También valoró su propio momento de forma: "Me encuentro mejor, la lesión fueron dos semanas y ahora estoy bien físicamente. Intento trabajar para dar la mejor versión posible de mi mismo". Sobre las lesiones, poco que añadir: "A veces es mala suerte. Hay años en los que casi no hay lesionados y otros en los que las cosas salen mal y hay mucho lesionado. Es parte del deporte".

En lo que sí pone énfasis es en el partido inminente: "El Granada es un muy buen equipo. Ellos van a pelear para ascender a Primera, para nosotros es un partido especial. Hay que salir a muerte para ganar, con nuestra gente y nuestra cancha, es un derbi y hay que ganar. Pueden venir con 1.000 o 2.000 aficionados, pero vamos a tener mucho más del Málaga. Estamos en nuestra casa, es importante dar una buena cara y sumar puntos".

Ánimo del vestuario

"Creo que el equipo está con más confianza, sabemos a lo que jugamos y para quién jugamos. Todo el grupo está unido y sabemos lo importante que es salvar al Málaga. Es un equipo que tiene que estar en Primera, aunque ahora esté en Segunda, nunca debe estar a Primera RFEF. Creo que estamos en el buen camino para salir de esta situación".

Jorge Molina

"Jorge es el mismo caso que Rubén. He jugado con los dos, son dos grandes personas y goleadores. Tenemos que tener cuidado con Molina, porque no necesita tres para marcar, hay que tener cuidado".

Feria Sabor a Málaga

"Siempre es bueno hacer cosas la gente, celebrar un poco todos juntos. He visto a la gente alegre y estoy contento. Es lo mismo que pasó en La Rosaleda, estamos en los últimos puestos, pero la gente está con nosotros. Me sorprende en el buen sentido, vengo aquí y la gente me da mucho cariño, eso no va a ayudar".

Permanencia

"Ojalá, pienso que todos tiramos hacia el mismo lado. Patrocinador, gente, el club... Todos trabajamos para salir de esta situación y salvarnos. Con la primera mitad de temporada que hemos hecho, es un suerte estar solo a cinco puntos de la salvación. Cinco puntos son pocos, hay que ganar a partir del jueves. Es un derbi, es importante para nosotros. Son cinco puntos, podemos salir si trabajamos. Intentamos mejorar para salir de esta situación".