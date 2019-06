N'Diaye confirma su adiós tras el Málaga-Elche

Confirmó el propio Alfred N'Diaye al poco de terminar el Albacete-Málaga que no estará en los play off de ascenso a Primera División. El jugador blanquiazul lo comentó ante las cámaras de Gol, lamentando que coincidan estas dos competiciones pero asumiendo que Senegal está por delante en esta ocasión.

"Ese es el problema de Segunda. Coinciden los play off con la Copa de África y es una pena que no los pueda jugar. Estoy triste. Yo quería jugarlos y no puedo. La selección está al mismo tiempo y como es una fecha FIFA, la selección manda", dijo N'Diaye.

El jugador ha estado tratando de estirar su estancia en Málaga lo máximo posible, pero no le da para más allá de la jornada 42 contra el Elche. "La concentración empezó al domingo, pero tengo permiso del seleccionador hasta el domingo. Después tengo que ir con la selección", contó.

Poco consuelo le queda al centrocampista más allá de pensar que sus compañeros puedan terminar de rematar la faena y lograr el ascenso a Primera. "Lo veré por la televisión, con mucha presión, pero a ver si podemos subir", decía resignado N'Diaye.

El caso de Munir

Por otra parte, habrá que ver qué sucede con Munir, que estaba negociando con Marruecos la posibilidad de disputar todo el play off con el Málaga a pesar de que está preconvocado por su selección. El melillense prefiere ahora mismo seguir que irse a la Copa de África y ser suplente.