Málaga CF - Nàstic: Sergio Pellicer invoca a la "tribu"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del partido de ida del play off entre el Málaga CF y el Nàstic de Tarragona. Cree el de Nules que "hay que jugar sin miedo" en La Rosaleda y que hay que aprovechar la bala de jugar en casa para tener opciones de ascender: "Afrontarlo como lo hemos hecho en esta eliminatoria pasada, con muchísima determinación. Es otro perfil de equipo y eliminatoria. Focalizados en la primera final, en nuestro estadio, con nuestra tribu. El otro día vivimos algo espectacular, algo que sobre todo los niños lo van a recordar. El último suspiro para conseguir ese sueño”.

El entrenador malaguista prevé algo diferente a lo vivido ante el Celta: "No tiene nada que ver un partido de liga, un partido de play off. Somos los menos goleados, cada uno en su grupo. Se va a marcar en los pequeños detalles. Perfil diferente al Celta B. Ellos nos habrán analizado y nosotros también. Encontrar la fragilidad que todos los equipos tienen, como también puntos fuertes. Tenemos que estar focalizados en cómo hacerles daños y obstaculizarlos nivel futbolístico. Es un equipo muy sólido, práctico y que maneja muy bien ciertos registros futbolísticos que le han hecho estar ahí. Es a doble partido, pero lo vamos a enfocar como una primera final. Es muy importante para nosotros hacernos fuertes delante de nuestra gente, somos un equipo que en La Rosaleda tenemos un incremento muy brusco de ritmo de juego. En ese momento es cuando podemos exigirle al rival y aprovecharlo. Los rivales lo saben. Tenemos arreones y ahí debemos ser muy precisos, ahí va a estar la clave. Estuve en Ceuta y Tarragona y lo vi en directo. Además del Big Data, está el ojo y el olfato de verlo en directo”.

Estado de Genaro

“Están todos exceptuando a Moussa, que ya ha ido entrando esta semana. Genaro participó aunque hemos entrenado por grupos en una sesión más táctica y más analítica, con muy poca carga física. Mañana en el último entrenamiento veremos si va a poder estar”.

Emociones

“Va a depender de la precisión y de los estados emocionales. En Balaídos cuando encajamos el gol, supimos mantener la calma. El otro día cuando encajamos el gol, en los últimos 20 minutos de la primera parte, estuvimos nerviosos. Esa es una experiencia. Cuando haces o te hacen daño, es cuando hay que estar más tranquilo, organizarte, tener calma y seguir con tu plan de partido. El fútbol son momentos, los jugadores son momentos. Sabemos que cada jugada en la más importante, pero cuando pase, me olvido y a por la siguiente. Ante el error hay que insistir, tener capacidad de reacción. El Ceuta tenía un partido en casa para hacer el 3-1, hay una expulsión y todo cambió. Creo que llegamos bien a nivel físico”.

Partido de vuelta

“Estamos focalizados en este partido. Saber que podemos estar en eliminatoria en cualquier momento. En nuestro estadio tenemos que ser fuertes. Tenemos que ir a por el partido, meter un ritmo alto de juego, concentrados tras pérdidas, acciones de balón parado. Las eliminatorias estas se sitúan mucho a partir del minuto 70, ahí tenemos que ser fuertes y para ello tenemos que cometer los menos errores posibles al principio”.

Nelson y Roberto, apercibidos

“Ahora es el momento de finales y no hay sitio para guardar absolutamente nada. Tienen que jugar al límite porque es la única manera que tenemos de competir. Y evitar situaciones de tarjetas por protestar y con el rival. Ir al límite y poner el mejor once pero acabar con mucho mejor once. Esa va a ser la clave”.

Nivel de entrenamientos

“Las dos primeras sesiones de entrenamiento nos ha costado porque es una montaña rusa a nivel emocional. Ayer ya entrenaron muy bien, hoy hemos hecho entrenamientos específicos y mañana por la tarde van a volar. Es lo que he dicho durante toda la temporada, lo más importante es que toda la plantilla esté enchufada. Los cambios, cómo entren los jugadores, van a marcar la eliminatoria. Es el momento de jugadores con energía, pasión, atrevimiento y un poco sinvergüenzas. Así vamos a estar más cerca de lograr cosas importantes”.

Puntos fuertes del Nàstic

“Es un equipo que refleja que es sólido, que se mantiene organizado tanto en ataque como en defensa. No tiene nada que ver con el Celta. Son mucho más directos, manejan bien los espacios, transiciones, balón parado… A nivel defensivo está bien organizado, pero como todos los equipos tiene sus puntos frágiles. Espero un partido con poco ritmo, que es lo que van a querer ellos; nosotros, todo lo contrario. Nosotros queremos que ocurran cosas, sobre todo aquí en La Rosaleda. Porque cuantas más cosas ocurren en La Rosaleda, más cerca estamos de ganar. Y el otro día, se demostró, aunque estemos al límite, eso nos va. Ellos querrán un partido más pausado. La vuelta será otra historia”.

Profundidad de banquillo

“Son todos importantes, hasta los que juegan poco. No me gusta eso de jugadores de banquillo, queda muy mal. Suplentes, no me gusta. Son soluciones. Es la clave de los equipos ganadores, que no son once, que hay una plantilla y se sabe gestionarla. Cuando creas un núcleo duro, también hay que saber que dentro cada uno tiene sus problemas personales. Lo más importante es que todos se vayan uniendo, una tribu que busca el bien común. Sentimiento colectivo, fuera egos”.

Buen rival a balón parado

“Nosotros somos el equipo que más goles ha marcado de saques de esquina de nuestro grupo. Va a ser importante, es una de sus fortalezas, llevan un 30 y tantos por ciento o por ahí de sus goles, pero nosotros somos fuertes. Me voy a focalizar en nuestras virtudes pero por algo ellos quedaron segundos en el grupo primero”.