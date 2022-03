Natxo González se moja: Adrián, Kevin, Antoñín, Febas, Sekou...

Natxo González no tiene problemas en hablar abiertamente de casos concretos de su plantilla. El entrenador del Málaga, que también se mojó sobre Loren Zúñiga, comentó en su entrevista en COPE la situación de Adrián López, Kevin, Sekou, Antoñín, Febas...

"La semana pasada empezó a entrar unas partes con el grupo, esta semana hace todo a priori con el grupo y vamos a ir viendo. Para este fin de semana lo veo muy complicado. En el caso de que se concrete, que nadie piense que va a ser la salvación de todo. Aquí tenemos que sumar todos. Si se acaba haciendo aportará lo que tiene pero nadie va a venir y ser el salvador. Todos tenemos que dar el paso al frente para estar más cerca de ganar, que estamos cerquita”, confesó Natxo, que añadió sobre su visto bueno: “Sí, si Adrián estaba aquí es porque había interés en recuperarlo, verlo y ver en qué punto está. Futbolísticamente nadie va a descubrir sus cualidades, pero hay que ver después de tanto tiempo si está para competir”.

De Kevin mostró una visión externa primero y ahora desde dentro. "¿Qué ha pasado desde fuera? Empezó como una moto, yo viendo algún partido del Málaga me pregunté: ¿Este chaval de dónde coño ha salido? Generó portadas de Kevin, Kevin, Kevin, pero esto es muy largo. Los rivales le empiezan a conocer, no se va tanto, le paran. Y hay un momento en la que él tiene que pasar esa fase de no estar en su mejor momento, darle un poco de pausa y dejar paso a sus compañeros. Está aprendiendo otros registros, está en fase de aprendizaje. Muchos chicos se quedan en el camino por las expectativas".

Sekou Gassama

“El que más está sufriendo es él, en la situación que está. Generó muchas expectativas. Se le encadenaron una serie de lesiones, creo que covid también y no ha podido tener esa continuidad y regularidad, ha tenido mucho parón. Le está costando encontrar su estado físico, hay que entender que para mover ese cuerpo, esa maquinaria, necesita ritmo. Su hándicap es ese, no es cuestión de actitud. Yo tengo fe en que podamos ir viéndole, lleva tiempo bien en el día a día. Ahora se necesita estar físicamente muy bien para entrar en este equipo. Vamos a ver si podemos ponerle a tope en ese sentido. Tengo confianza en él, quedan muchos partidos".

Antoñín

“Si ves un poquito, pasa con todos igual. Yo he tenido alguna charla con ellos. Necesitamos a todos. Cuando llego, Antoñín juega, luego ha aparecido Vadillo, Kevin… Llego yo y Jairo, que casi no había aparecido, aparece. Y Paulino, menos. Pero es que nos necesitamos todos. Ahora con los cinco cambios tienen que entender que pueden ser más decisivos esos que salen en el 60’ que los titulares. Yo además no soy un entrenador de un mismo once. Todos van a poder mostrarse, me gusta mover a los jugadores, que si uno se duerme, le aparece el compañero. Que sepan que no les vale con lo ya hecho y tienen que volver a ponerse las pilas. Es una manera de crear más competencia".

Febas

“Quedan diez partidos muy importantes y a los jugadores hay que verlos en estos partidos que es cuando te lo juegas todo. Aleix está jugando bien y si Manolo me pregunta le responderé con mucho gusto. A ver qué depara el futuro. Siempre hay que exigirse más, Aleix todavía puede dar más. Todos tenemos que subir un peldaño el rendimiento. Febas está en buena línea pero seguro que puede hacerlo mejor, nunca se llega a la perfección y siempre hay un margen de mejora”.