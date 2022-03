Loren Zúñiga: contexto, cláusula y ofertas

El delantero Loren Zúñiga ha roto a marcar goles en un momento de la temporada donde el primer equipo no termina de carburar y sus puntas están en entredicho. La llamada de la sub 19 añade combustible al debate. Para entender mejor el contexto, han hablado del joven ariete dos figuras de peso: Loren padre y Natxo González, entrenador del Málaga.

"Quizás se está confiando en la gente con experiencia. Soy una persona prudente, no voy a forzar nada, lógicamente. Los primeros que quieren que Loren esté arriba serán los dirigentes. Por lo que sea no está, lo mejor que puede pasar es que esté en el primer equipo, pero en el filial se está perdiendo partidos. Se ha perdido 12 partidos y llevaría más goles. Para mí está capacitado para ser titular en el primer equipo. Pero es una pregunta para el míster", afirmó Loren, padre del jugador blanquiazul, en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

Prácticamente al mismo tiempo, era precisamente Natxo González quien hablaba acerca de Loren en una entrevista en Deportes COPE Málaga: "Problema no, ¿cómo va a ver algún problema con Loren? Este chico hizo la pretemporada y en su momento se decide que baje con el filial y está trabajando con ellos. Yo llego y tengo a Sekou, Chavarría, Brandon, Roberto… muchos jugadores en esas posiciones. Desde luego que llama la atención que esté haciendo goles, pero en Tercera División. Vamos a tener un poco de calma con los chicos, llegará su momento si lo merece. Entiendo a la gente pero no hay que generar ciertas expectativas que luego pasa lo que pasa”.

Loren padre aportó algo más de contexto en su intervención: "Ellos están muy contentos con Loren y han hecho un gran esfuerzo para que renovara hasta 2024. Es como si a mí me dicen lo que tengo que hacer en mi trabajo. Puedes aconsejarme si eres amigo, pero cada uno tiene su trabajo. No es lo correcto que yo llame al director deportivo o Duda pidiendo explicaciones deba ser titular, eso, lógicamente, no lo puedo hacer. Yo tengo más jugadores en el Málaga. Ayer se renovó a un chaval, Ismael Molina, un cadete. Cuando se habla de un futbolista es porque llega una oferta, una renovación... Temas importantes. Ni hablo ni quiero hablar del tema deportivo, es algo muy delicado. No he hablado de que si está preparado o no. Está en la selección española sub 19 de titular, hay jugadores con muchos minutos en Primera y Segunda en ese equipo. Yo llevo 40 años en el fútbol y sé que Loren está preparado. Loren en el Atlético Malagueño está feliz, lo juega casi todo. Cuando lo expulsaron se queda sin jugar y es suplente porque el equipo sigue ganando. Funes y Bravo hicieron lo correcto. Su sueño es marcar goles en el primer equipo, pero es su sueño y el del benjamín B del Málaga, claro".

Cláusula de rescisión de Loren y ofertas

Ofertas: "La selección es un escaparate muy importante. A medida que va jugando salen cosas. Hay interés de clubes grandes, es normal. Pero no te puedo decir si lo van a comprar. Hay bastante interés, pero por ahora no hay nada señalado. Todavía queda para el próximo mercado. Es totalmente cierto. Hay representantes que se marcan el pegote. Loren tiene una cláusula para mí alta porque no soy rico. Son tres millones de euros. Hay muchas maneras. El ejemplo está con Pablo Torre, el chico este del Racing que se llevó el Barça. Tenía 10 millones, pero pagaron menos y con bonus mayores. Depende de cómo el jugador se gane se promocionado vale más o menos. Un jugador con 8-10 goles en Segunda vale más, es obvio".