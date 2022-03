El calendario se complica

La derrota ante el Fuenlabrada de este pasado sábado no se contemplaba. Es una realidad. El Málaga CF entra en la recta final de las temporada con las urgencias lógicas que determinan la clasificación, en decimoséptima posición y a siete puntos de los puestos de descenso. Quedan 30 por jugar, quizá los 30 más exigentes para los blanquiazules en un duro y complejo calendario final: los 10 partidos que restan son ante rivales que les superan en la tabla, siete de zona media-alta.

Al Málaga se le viene encima una recta final de temporada en la que se jugará al todo o nada y lo tendrá que hacer ante rivales que, por el momento, le superan en su totalidad en la tabla. Los de Natxo González disputan este próximo domingo la jornada 33 ante el Huesca en La Rosaleda. Tras este, alternando partidos a domicilio como visitante y local vendrán Girona (V), Valladolid (C), Leganés (V), Eibar (C), Las Palmas (V), Oviedo (C), Tenerife (V), Burgos (C) y Lugo (V). Se jugará la última jornada en el Anxo Carro, a domicilio, en un partido que podría decidir el desenlace.

Cuatro de los enfrentamientos que restan son ante rivales que están ahora mismo en posiciones de ascenso: Eibar (1º), Valladolid (3º), Tenerife (4º) y Girona (5º). Siete son de la zona media-alta de la clasificación, a estos últimos se les une Oviedo (8º), Las Palmas (9º) y Lugo (11º), que delimita la zona alta de la tabla. Los tres que restan, son equipos que ahora mismo superan a los blanquiazules en la clasificación: Burgos y Leganés, 12º y 13º con cinco puntos más (42); y el próximo rival, el Huesca, 15º cuatro puntos por encima (41).

Es cierto que estamos ante una de las campañas con puntaje más bajo de los equipos en zona de descenso de la última década. Los 30 puntos de la Real Sociedad B tras las primeras 32 jornadas sólo se dieron por otros dos equipos que caminaban decimonovenos en la 18/19, por el Extremadura, y en la 11/12, por el Alcoyano. Aquellas dos temporadas el corte se quedó en 45 y 46 puntos, que significó el descenso. El Málaga ahora mismo suma 37 puntos, por lo que necesita al menos tres o cuatro victorias en las últimas 10 jornadas para llegar a esa hipotética cifra que dé tranquilidad. La decimoctava plaza que asegura la permanencia se quedó en una media de 48,4 puntos en las últimas diez temporadas, a 11 ó 12 puntos de los blanquiazules.