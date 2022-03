Natxo González, del "No me busquéis más" al "¿Jugamos mañana?"

El entrenador del Málaga CF, Natxo González, habló ante los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda antes del partido ante el Girona. Lo primero que se le preguntó estuvo relacionado con el cónclave con la afición del que no formó parte: "Me parece bien. Lo que se necesita es más unión, sobre todo cuando las cosas no van bien. No estuvimos nadie del staff, lo consulté, me dijeron que no era necesario y sin más". Todo giró alrededor de su futuro y ciertas polémicas, tanto que rogó "no me busquéis más" y cuando se le hizo una pregunta deportiva saltó con un sarcástico: "¿Jugamos mañana?".

La reunión con los aficionados en la que no participó: "No sé cómo fue provocada la reunión. En los dos o tres encuentros que ha habido no he intervenido. Estoy dispuesto por si me necesitan, estoy disponible y ya está. Ahora cada detalle lleva siempre a lo mismo, pero no le doy más importancia. Lo importante es la unión que tiene que haber en momentos complicados. Que yo esté o no esté se puede interpretar como quiera, pero en estos momentos se interpreta así. No pedí permiso para ir, sólo pregunté si era necesario que yo fuese".

Fue algo más tarde cuando pidió orientar la rueda de prensa en otra dirección: "No me busquéis más, si tengo que ir, para mí no es agradable o desagradable. ¿Si me hubiera gustado estar o no? No me lo planteo. El otro día fui a la gala, me lo pide el club y voy. Si necesitáis ir, voy. No hay que buscar más".

Sobre su continuidad más allá de Montilivi: "Trato de abstraerme de todo el ruido, no puedo permitir que me afecte. Sé por mi hijo, que es el que me transmite todo, me dice ‘papá, te van a echar el viernes’… y ya está, sigo mi camino, ilusionado cada día. Hoy de viaje tranquilo e ilusionado a Girona, y transmitir esa ilusión para ganar mañana y ya está. Me abstraigo de lo de fuera porque no me va a ayudar nada".

"Se ha hecho público que el ultimátum se dio ya e iba a ser destituido si no gano e incluso si gano. El que lo sacó sabrá esa información y si es o no inventada. No ha habido nada nuevo ni especial, repito que tranquilo y preparado para todo. No soy tonto, sé la situación y no hay nada ni nadie que me genere esa amargura o tristeza del día a día. A disfrutar del momento, hace años que me di cuenta de que soy entrenador y a gestionar estos momentos. No os preocupéis, estoy bien", añadió.

"¿Si me van a echar? No lo contemplo. Contemplo que voy a ganar. Joder, imagínate que como pierda me van a echar… Los entrenadores somos especiales, por eso mismo, qué voy a hacer. No tengo control sobre eso. Voy a intentar tener controlado lo que está en mis manos, lo otro no puedo hacer nada. ¿Lo entendería? Los números que tengo no los puedo defender. Son indefendibles. Nada más", cerró.

También se preguntó por la sesión del martes pasado, donde pudo darse algún conflicto interno: "El que os pasó la información os podrá dar más detalles. Cuanto más negativo, mejor, más ruido. Hay conflictos en un entrenamiento y lo entendemos como normal. Si ganas y va bien, eso no sale, y si pierdes, sale. Hubo un desencuentro dentro de lo normal dentro de un equipo, con tensión, y lo normal. Esto pasa en nuestras casas con nuestros padres y nuestros hijos. Por tanto, normalidad".

Acerca del comportamiento extradeportivo de sus jugadores, no quiso meterse: "No sé la vida personal de cada uno ni me interesa, me preocupo, lógicamente, pero no estoy con ellos en cada momento. No tengo ninguna queja en el trabajo, a partir de ahí no sé la vida de cada uno. Un profesional depende de su cuerpo y su cabeza, puedo hablar de lo que vivo en el día a día. Fuera de aquí, no lo sé. ".

Tirando un poco más de temas prácticos, reflexionó: "Después de cada partido hay esos momentos de reflexión y un mensaje que dar. Sabemos en la situación en la que estamos y por qué vamos a pelear esta temporada. Lo importante es la unión dentro del equipo, reforzarnos y apoyarnos dentro, ser positivos y es indudable que el factor emocional en este tramo es decisivo. Todos sabéis la cabeza lo importante que es, hay que afrontar la dificultad con trabajo y con unión".

Tiró de sarcasmo cuando le llegó alguna cuestión del partido en sí: "¿Jugamos mañana? Qué casualidad que en situaciones de dificultad todo viene en contra. La pérdida de Jairo, también a expensas de algunos jugadores con molestias, pero vamos a la batalla con los que estemos. Nos queda una guerra, vamos a la primera batalla y a muerte".