Natxo González: "No tengo ninguna duda de que este es el camino"

Natxo González tuvo una larga comparecencia de prensa en La Rosaleda tras la derrota del Málaga ante el Almería. "Ha sido un partido muy equilibrado, cosa que me hace estar satisfecho, porque enfrente había un equipo de gran calidad de medio campo hacia arriba. En cualquier acción te puede hacer algo. El gol quizá es un fallo en defensa, todo es mejorable. Pero destaco el talento rival. Portillo, casi nada, se la ha puesto en la cabeza a Sadiq. No siempre es error de uno, también acierto del rival. Hemos estado compitiendo hasta el final, hemos estado en el área suya, con poco acierto. Hemos competido muy bien. Defensivamente estamos muy bien, pero ofensivamente tenemos la mayor carencia, que era algo previsible en función de los objetivos marcados. Es una lástima el resultado, pero me voy orgulloso. Cuando uno da lo que tiene y compite así es duro no obtener premio, pero no tengo ninguna duda de que este es el camino", decía el técnico vasco.

"Pongo en la balanza todo, las formas de hacer las cosas y el resultado", incidía Natxo: "Las formas me hacen ser optimista. Me hace creer en los jugadores, hay mucho margen de mejora. Detrás de un gol siempre hay un error, pero siempre viene de un acierto. Podíamos haber cortado, hacer una falta táctica. El pase es maravilloso y Portillo pone el balón donde quiere. Si empatamos no es injusto. Hay que seguir, les he felicitado, es lo que me dice el corazón. Estamos haciendo cosas que se hacen en la competición, hay que tener esa seguridad. Nos vamos jodidos a casa, no puede ser de otra forma. Tengo que poner en la balanza todo. Me han gustado cosas, más de lo que esperaba".

La falta de ocasiones es un problema serio, admite el alavés. "La primera ocasión ha sido nuestra, un tiro de Antoñín que saca su portero. Es verdad que tenemos un déficit. Tenemos que progresar para el tipo de juego que queremos hacer. Ha habido cierta mejora. Pero enfrente ha habido un equipo que defensivamente ha trabajado muy bien. Tenemos un margen de mejora y tenemos que conseguirlo para crear más ocasiones de gol".

"Feliz por vivir lo que he vivido, si hubiéramos ganado hubiera sido mucho mejor. Dar gracias por vivir este momento y es verdad que hay que dar gracias a la afición, he sentido que es fantástico. Se habrán ido jodidos a casa por el resultado. Mi percepción es que han visto cosas. Un equipo que ha luchado, que ha dado todo por la camiseta. Con eso no solo vale, hay que dar ese salto cualitativo", respondía sobre su debut en La Rosaleda.

Sobre si la tabla ahoga, Naxto respondía que "no he hablado con el equipo de la clasificación, sería un error. Empezábamos una liga de 17 jornadas y teníamos que pelear por estar entre los seis u ocho mejores en esa liga. No le doy tanta importancia a la clasificación, prefiero no desgastarme. Y menos transmitir a los jugadores que hay que tener cuidado. Vamos dando pasos, aunque sea difícil de creer cuando no ganas. Llevo tiempo en esto y vamos dando pasos. Eso me hace estar seguro del futuro. Tengo que mirar otras cosas aparte de la clasificación".

"Hay que consolidarnos a nivel defensivo, ante un rival que te exige mucho en el juego posicional y las transiciones lo hicimos", defendía a sus jugadores el vasco: "Y luego, ofensivamente tenemos que encontrar la manera de generar más juego para tener más opciones de poder hacer gol. Nos ha costado entender, pero en el descanso hemos insistido en el juego por fuera. Las llegadas han venido por el costado, por dentro era muy difícil. Hemos tenido profundidad por fuera, hemos centrado pero no hemos encontrado rematador. Hay que tener más presencia en el área. De área a área nuestro juego ofensivo debe ser mejor. Defender es más fácil que atacar y hay equipos más consolidados".

Febas y Vadillo, los dos fichajes de invierno, no salieron a jugar. "Valoro la plantilla en función del día a día, me dan igual que sean fichajes de invierno o verano. No hay prioridad por edad o por cualquier otra cosa. Han jugado ya 20-21 jugadores, cada vez los voy conociendo más. Tenemos que aumentar el rendimiento individual y los recursos de cada jugador. Siempre con una idea, depende del rival. Sekou va teniendo minutos, en función de su rendimiento aumentará. La semana pasada hice tres cambios, esta vez cuatro... No es obligatorio agotarlos. Si entiendo que con los que hice es suficiente. Son tomas de decisiones. Puede que si se hace otro se consiga", razonaba Natxo, que no ve un problema psicológico en el equipo: "No tengo la sensación de que sea mental. Quizás es la precipitación cuando no ganas, es algo que suele pasar, la toma de decisiones no es la más correcta. Para ganar y estar bien tienes que tomar mejores decisiones. El lateral, el central, el pivote, el delantero.... Para eso estoy yo, para tratar de decir las cosas, de transmitirles lo que siento. La clasificación, si piensas continuamente en ella, te lleva a ese estado de demasiada inquietud donde hay un equipo joven. La cabeza lo es todo, da igual lo que puedas hacer. Por eso hay que tenerla limpia".