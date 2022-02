Málaga CF - Almería, en directo

Natxo González debuta en La Rosaleda con el Málaga CF en un partido exigente ante el líder de la competición, la UD Almería, en el partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga SmartBank. Los blanquiazules buscan su primer triunfo de la mano del vitoriano ante uno de los conjuntos más sólidos de la categoría y que cuenta ya con su mejor baza, Sadiq Umar.

El Málaga necesita un triunfo para recuperar tanto el crédito como la distancia perdida con los puestos de play off, muy lejano en estos momentos. Natxo González sólo introdujo dos cambios en su once con respecto a lo que dispuso en Zaragoza, Jairo y Javi Jiménez son novedades en su alineación y deja en el banco a Jozabed y Cufré. Brandon, Kevin o Febas, en el banquillo. En el Almería, Sadiq abandera el once de Rubi.