Loren Zúñiga, el 9 de España sub 19

Loren Zúñiga es el hombre de moda en la cantera del Málaga. Ha marcado 11 goles en sus 10 últimos partidos que ha jugado, entre el Atlético Malagueño, el juvenil A y la selección española sub 19. Pese a la ausencia de gol en el primer equipo no ha recibido oportunidades. Este martes se conoció su citación con el combinado que entrena Santi Denia para la Ronda Élite, que se disputará del 23 al 29 de este mes en Alicante. Dinamarca y Austria son los rivales, una vez se descalificó a Rusia por la invasión de Ucrania. Hay una plaza para el torneo continental, cuya última edición fue la de 2019, debido a la pandemia. Es clasificatorio para el Mundial sub 20 de 2023.

El ariete nacido en Fuerteventura pero criado en Málaga ya fue el 9 titular en el último amistoso, disputado en febrero, marcando el gol que abría el triunfo contra Noruega. España es la selección anfitriona del torneo que se disputará del 23 al 29 de marzo en La Nucia y Benidorm. El miércoles 23, España y Austria jugarán a partir de las 18.00 horas en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucia; el sábado 26 serán las selecciones de Dinamarca y Austria quienes se enfrenten a las 18.00 horas en el mismo escenario; y por último, el martes 29 de marzo, a las 18.00 horas serán Dinamarca y España quienes cierren la ronda élite en el Grupo 7.

Es una selección teóricamente potente, con varios jugadores que ya han debutado en Primera (el jugador del Athletic Nico Serrano, el barcelonista Ilias Akhomach, el colchonero Javi Serrano y los valencianistas Jesús Vázquez y Mosquera) y otros consolidados en Segunda (Alberto Moleiro, de Las Palmas, o los jugadores del Girona Arnau Martínez y Ricard Artero). También con Pablo Torre (Racing de Santander), recientemente fichado por el Barcelona para la próxima temporada. Entre ellos está el malaguista Loren Zúñiga.