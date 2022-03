Natxo: "Pudimos hacer el 0-3, lo tuvimos controlado en todo momento"

Natxo González estaba contento después de su primera victoria como técnico del Málaga. Llegó al sexto partido en un campo de un rival directo. Algo que da mucho oxígeno. A expensas de que juegue la Real Sociedad B son 10 puntos de renta, más de tres partidos. Es un balón de oxígeno muy importante.

"Me quedo con la forma de conseguir las cosas", decía el entrenador vitoriano: "Hemos tenido el partido controlado en todo momento, nos hemos puesto por delante. Pero es un campo y un equipo que te lleva rápido el balón a las cercanías de tu área y esa incertidumbre siempre está, pero a nivel defensivo estuvimos muy bien. A nivel ofensivo vamos creciendo, hemos podido hacer el 0-3 y llegar a los últimos minutos más tranquilos, pero ahora lo que nos toca es sufrir. Felicito a los jugadores, obviamente, se lo merecen. Y le dedicamos la victoria a esa gran afición, a la que podemos hacer por fin sonreír un poquito".

"Es difícil defender tu trabajo si no hay resultados, pero sabemos internamente que vamos dando pasos hacia lo que queremos, cada semana se va confirmando y esta victoria es un premio a ese trabajo que estos chicos ya merecían por el día a día, el palo de la semana pasada", explicaba el vasco, que también razonaba por qué había jugado el partido con tres centrales, un sistema que hasta ahora no había mostrado: "Las circunstancias no me hacen echar para atrás cualquier decisión. Independientemente del esquema es la idea. Puedes jugar con tres centrales, con dos... Sabíamos que aquí el rival te lleva el balón a las cercanías del área muy rápidamente y ahí son gente muy poderosa. Propician mucha acción a balón parado y quería equilibrar un poquito eso. También tuvimos dos delanteros para tener profundidad. Era un poquito la idea. No sé si lo usaré más. Ahora dejadme disfrutar y mañana ya veremos".

"Siempre dije que era una Liga de 17 jornadas y que teníamos que hacer una buena liguilla de 17 partidos. Siempre se habla de la clasificación, de si pierdes y de si ganas, es lo normal. Esta victoria es un premio al trabajo, al día a día. Cada vez nos acercábamos más a la victoria. El otro día acabamos muy enfadados porque nos quedamos muy, muy cerca de ganar. Y eso es lo que teníamos que hacer. Irnos con la sensación de que podíamos ganar. Hemos ganado y los jugadores y la afición tienen una alegría. Hay mucho trabajo por detrás que no se ve", proseguía Natxo, que quería repartir méritos entre todos los jugadores: "No quiero individualizar. Es una labor de equipo. Para mí, un 10 para todos, por el esfuerzo y por cómo hemos competido. La forma de conseguir el resultado es lo más importante. Lo que he visto del minuto 0 al 105, por todo lo que se ha añadido, es lo que me hace estar muy satisfecho y ver que el trabajo se consolida".

"Hemos conseguido una victoria pero no podemos conformarnos. Queremos que sea un punto de inflexión, que ya lo dimos anteriormente aunque no llegara el resultado. Pero hay que disfrutar, aunque quede un mundo. No hemos hecho nada. Hemos roto esa dinámica que era demasiado larga y nos da confianza", era el mensaje con el que acababa el aliviado Natxo tras una victoria capital.