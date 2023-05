Nayef Al-Thani reaparece y pega una rajada sobre el Málaga

Nayef Al-Thani llevaba desde el 6 de diciembre de 2022 sin escribir nada en su cuenta de Twitter. El hijo del jeque, ex consejero del Málaga y uno de los señalados dentro de la querella que provocó la intervención del club, rompe su silencio para hablar de la gestión de la entidad.

"A todas esas personas que están siendo críticas con la situación actual del club, me gustaría expresar que he sido un ferviente seguidor del equipo desde la lejanía hasta el día de hoy. Es descorazonador ser testigo cada partido con un ardiente deseo de triunfo", comenzó el que fuera miembro del consejo de administración del Málaga, que aprovechó para descargar de responsabilidad a los suyos: "La idea de que la culpa recae únicamente en mi familia es bastante divertida, considerando que el club ha estado bajo el control de personas con las que todos nos hemos familiarizado durante los últimos tres años".

Posteriormente, Nayef Al-Thani entró de lleno en cuestiones deportivas: "El inicio de la temporada supuso el nombramiento de un técnico sin experiencia previa en Europa. A pesar de esto, se depositó una fe inquebrantable en él hasta que las constantes decepciones se hicieron evidentes semana tras semana. Sorprendentemente, nadie se ha atrevido a cuestionar sus capacidades durante todo este tiempo".

El menor de los hijos de Al-Thani vinculado al Málaga, rompió una lanza en favor de Sergio Pellicer: "Sigo creyendo en nuestro entrenador actual, aunque desearía que hubiera sido nombrado mucho antes. A la luz de todo lo comentado, me produce una gran pena observar el valiente esfuerzo de quienes siguen manteniendo la fe en el club".

Terminó con una proyección de futuro más halagüeña: "Tengo la firme convicción de que esta organización sin duda recuperará su antiguo esplendor en un futuro previsible. ¡Deseando a todos lo mejor!".

