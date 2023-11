Carlos López: "Es un debut soñado pero héroe es el equipo"

Carlos López fue el gran protagonista de la eliminatoria de Copa del Rey disputado en el estadio de Lasesarre entre el Barakaldo y el Málaga. Sobre todo después de su intervención en la tanda de penaltis, donde detuvo dos lanzamientos fundamentales para el éxito. No era un día cualquiera, porque era su estreno en partido oficial con el primer equipo después de muchos amistosos y citas viendo el fútbol desde el banquillo.

“Podría decir que es un debut soñado, llevo aquí desde los 4 o 5 añitos esperando a algo así. Muy contento, la verdad, en el primer penalti no he hecho nada, pero me dije hemos venido a jugar, todo o nada. La intuición ha venido bien”, comentó en zona mixta el portero malagueño, que analizó: "Un partido en el que ha costado entrar, el campo, césped, bote, intentabas golpear y se te iba. Hemos ido de menos a más”.

Héroe de la Copa del Rey

“Esperemos que pueda ser esa nueva oportunidad en Copa. Alfonso está a un gran nivel, si las cosas están bien así para qué cambiar. Yo espero la próxima eliminatoria. Yo he hecho mi trabajo que es parar los dos penaltis e intentar. Héroe el equipo, que ha sabido sufrir junto y competir".

Vestuario

"Me han dado la enhorabuena, me han dicho que me lo merezco y que me lo habían dicho antes del partido, que confiaban en mí y que siga así. Antes de la tanda hemos estado hablando Alfonso y yo, para ver por dónde podía ir los penaltis. Ha sido como un padre futbolístico, me dio la enhorabuena y que siga trabajando".

Emociones

"He pensado muchas cosas, en mi familia, en mi padre que no ha podido venir y tiene que estar sufriendo. No sé cuánta gente hubo, pero debutar con este ambiente y en un partido así es un sueño", comentó sobre lo que se le vino a la cabeza nada más terminar el partido en Barakaldo.