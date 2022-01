Oficial: Álvaro Vadillo, primer fichaje invernal del Málaga CF

Álvaro Vadillo es el primer fichaje del Málaga CF en este mercado invernal. El club lo hizo oficial este miércoles, pocas horas después de que oficialmente la FIFA levantara la sanción que impedía al club inscribir futbolistas. Sin esta barrera, se oficializó la operación que llevaba ya pactada varios días tanto con el Espanyol como con el jugador, muy receptivo desde primer momento a vestir la blanquiazul.

El extremo de 27 años (Puerto Real, 1994) era una de las primeras opciones que contemplaba el club para apuntar los costados. Su situación en el Espanyol no era buena y no gozó de continuidad ni de minutos desde que fichó en el verano de 2020, ni en Segunda el año que ascendió el equipo ni este curso en Primera. El objetivo no es otro que recuperar al jugador que brilló y fue diferencial en el Granada, tanto el año del ascenso como durante el primero en la élite.

El gaditano se formó en las categorías inferiores del Betis, donde fue internacional en las categorías inferiores de España y llegó a debutar con tan solo 17 años en el primer equipo. Tuvo continuidad en el Villamarín incluso en la en la 13/14, el año del descenso bético, disputando 27 partidos, 17 de ellos titulares. Las dos temporadas siguientes, la del ascenso y el año posterior en Primera, no gozó de continuidad. Quedó libre en el verano de 2016 y firmó por el Huesca, donde vuelve a sentirse futbolista en un primer año de gran nivel con siete goles y tres asistencias en 35 partidos. No tuvo tantos minutos en la 17/18 y decide no renovar con el Huesca cuando aparece el Granada.

Es en el Granada donde más brilla en el año del ascenso. El gaditano disputa 40 partidos en los que logra cuatro goles y 11 asistencias partiendo principalmente por la banda derecha. En Primera sigue siendo importante y disputa 26 partidos entre Liga y Copa, sumando otros tres goles y una asistencia, aunque se pierde el tramo final del torneo. Este curso jugó más asiduo por la izquierda.

Vadillo no renueva con el Granada y aparece el Celta de Vigo, que le ficha en el verano de 2020 pero le cede en octubre el Espanyol con una opción de compra obligatoria de dos millones de euros en caso de ascenso. Pese a no cuajar como perico, el ascenso le lleva a Primera, donde esta temporada apenas ha jugado cinco minutos. Lleva sin ir convocado con el equipo desde finales de octubre, ni siquiera en Copa del Rey tuvo protagonismo.

Vertical y preciso

El objetivo primordial es recuperar al mejor Álvaro Vadillo, ese que se transformó en ídolo en Granada a base de desequilibrio, verticalidad y una precisión que dio grandes tardes en Los Cármenes. Al Málaga llega un futbolista de buen pie, que pese a ser un jugador que encare se encuentra más cómodo yendo hacia adentro, asociándose con sus compañeros y de último pase. Inteligente en sus movimientos y capaz de ir al espacio.

Quizá uno de los factores que más definen a Vadillo es con la pelota parada. En el Granada del ascenso, el gaditano fue el encargado de lanzarlo todo, absolutamente cada acción de estrategia. Hizo goles de libre directo, algunos de bella factura, y acumuló asistencias entre córneres y acciones laterales.

Es un futbolista que puede actuar en cualquiera de las tres posiciones por detrás del punta, en cualquier de los extremos, o incluso como mediapunta. Su capacidad asociativa, movimientos y golpeo dotan al Málaga de un futbolista diferente en la plantilla y que llega para recuperar su mejor versión en un plaza ideal para él.