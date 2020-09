Oficial: El malagueño Brahim Díaz, cedido al Milán por el Real Madrid

Ya es oficial, el futbolista malagueño Brahim Díaz jugará en el AC Milan la temporada 2020/2021 cedido por una temporada por el Real Madrid. Así lo confirmaron ambos clubes. El joven delantero coincidirá con su paisano y también ex jugador del Málaga Samu Castillejo. Será la tercera liga distinta que conozca el punta tras la Premier League y LaLiga Santander.

Se trata de un nuevo giro en la carrera del canterano malagueño, que dejó La Academia por el Manchester City, desde donde dio el salto a la primera plantilla del Real Madrid, donde no ha gozado de todas las oportunidades que requería en un momento clave de su corta pero intensa trayectoria. Ahora aparece en una imagen junto a una leyenda como Paolo Maldini y lucirá los colores de uno de los clubes más emblemáticos de la historia.

🔴⚫ @Brahim DíazYour first Rossonero autograph, the most important 🖋 Il tuo primo autografo in rossonero, il più importante 🖋 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/P7ijfnqpEt