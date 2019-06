Oficial: N'Diaye se pierde los play off

Se marcha Alfred N'Diaye de Málaga para incorporarse a la concentración de Senegal, con quien disputará la próxima Copa de África de naciones. Es la crónica de un adiós anunciado, que no por esperado escuece menos. Sobre todo porque en las últimas fechas se escuchaba con cierta fuerza que el centrocampista quizás podría quedarse y disputar, al menos, una ronda de play off con el Málaga.

El runrún existía, a pesar de que él mismo confirmó tras el partido contra el Albacete que este domingo 9 de junio sería su último día en Málaga antes de sumarse a su selección: "Ese es el problema de Segunda. Coinciden los play off con la Copa de África y es una pena que no los pueda jugar. Estoy triste. Yo quería jugarlos y no puedo. La selección está al mismo tiempo y como es una fecha FIFA, la selección manda. La concentración empezó al domingo, pero tengo permiso del seleccionador hasta el domingo. Después tengo que ir con la selección".

Pero unas palabras de su propio seleccionador prendieron la mecha de la ilusión por retener al futbolista, que ha llegado a esta recta final de temporada en su mejor momento del curso. Todo se disparó durante el Málaga-Elche, viendo que se quedaba en el banquillo y, sobre todo, a los cinco minutos de partido, cuando tras la lesión de Lombán (que se probaba como mediocentro) Víctor tiró de Lacen. ¿Por qué reservar a N'Diaye si se iba a ir unas horas más tarde?

Este domingo estuvo en La Rosaleda, entrenándose como uno más en la suave sesión del conjunto blanquiazul. En el club nadie tenía la certeza de que se fuese a marchar, ni siquiera el entrenador. Pero pasadas las 18:00 horas, la entidad lo pudo confirmar.

Los números de N'Diaye

El centrocampista parisino se despide después de haber jugado 34 partidos ligueros con el Málaga, todos como titular. A pesar de algunos altibajos, cierra con cinco goles, algunos tan importantes como el que marcó en Riazor o el último ante el Albacete.

Esperando por Munir

Hay más optimismo en el club con el futuro inmediato de Munir. El portero negociaba con su federación la posibilidad de quedarse para la disputa del play off, sobre todo viendo que Hervé Renard tiene otra preferencia para la titularidad de la portería de Marruecos. Tampoco hay nada oficial, pero como poco se confía en que le dejen participar en la eliminatoria contra el Deportivo. De cualquier modo, Víctor ya probó a Kieszek ante el Elche. El polaco estuvo bien y se mostró sereno a pesar de su inactividad en competición oficial.