Una de las grandes preguntas es qué va a ocurrir con los internacionales. Jugó Pawel Kieszek en previsión de que será el portero del Málaga en el play off, pero aún es una incógnita saber si Munir podrá estar al menos en la primera eliminatoria. También N'Diaye, que aunque aseguraba que se tendría que marchar tras acabar la liga regular, el club aprieta para retener a ambos el máximo tiempo posible.

Ambos están citados para marcharse con sus selecciones. De hecho, Senegal iniciaba estos días una concentración en Alicante para preparar la Copa de África, pero aún no está la última palabra dicha. Así las cosas, nadie sabe aún qué va a ocurrir. "Hablé que todavía no estaban cerradas las situaciones de Alfred y Munir. No está todavía decidido nada de manera definitiva, por tanto no sabemos si será definitivo o no. Estamos trabajando en ello", comentaba Víctor en sala de prensa tras el partido.

No obstante, el técnico da prioridad a mantenerlos y la tarea, más jurídica y de presión que otra cosa, lo incluye como parte de la preparación del partido: "Si hubiera una información definitiva la daría, pero como no la hay he dicho que trabajamos. En esto estamos compitiendo también. El partido de ida hemos empezado a competirlo ya y en ese aspecto de tratar de tener cuantos más efectivos de la plantilla, mejor, también lo hacemos".