El play off de ascenso a Primera División es una matanza que llega después de un maratón de 42 jornadas sin descanso. Y el Málaga llega como un caníbal. Los carnavaleros o los que simplemente sean fans de Martínez Ares entenderán la referencia y la disfrutarán. Tanto como se paladea cada partido de este conjunto blanquiazul que empezó a tejer Muñiz pero que con Víctor se ha disparado hasta niveles brutales. El equipo llega afinado a su cita contra el Deportivo. La comunión es absoluta y las tribunas están que hierven.

Llegados a este punto, Víctor tenía (tiene) carta blanca para casi todo. Incluso, para acometer una tremenda revolución en el once a pesar de que el partido no era baladí y la tercera plaza estaba en juego. La sensación, más allá de premiar antes del play off, es que el técnico buscaba experimentar y explorar en su equipo buscando alternativas, soluciones y recursos.

Muchas caras nuevas y algunas esperadas y casi inéditas. Como la de Boulahroud, que llegó el pasado verano como fichaje más caro del Málaga (600.000 euros) y apenas se la ha visto. Casi al mismo tiempo que había que lamentar la lesión de Lombán (al que Víctor quería ver en acción como stopper), el marroquí aprovechaba el rechace de un córner para hacer un gol de escándalo. Control con la derecha, disparo con la zurda. Tremendo el africano, que después filtró dos pases en ataque más propios de un fantasista que de un jugador que llegó con fama de bregador aseado y poco más.

El partido no tuvo mucha historia más en su primera mitad. Kieszek sacó una falta peligrosa ejecutada por el incombustible Nino y el Málaga tuvo algún buen acercamiento, sobre todo a la contra. No se respiraba tensión excesiva en el césped y tampoco en las gradas, donde podría haberse esperado un pelín más de asistencia. Los que estuvieron le cantaron varias veces a la fe en el ascenso.

La segunda mitad no estaba siendo demasiado vibrante tampoco, pero el Málaga está en estado de gracia y parece que se le caen los goles del bolsillo. Tuvo varios acercamientos medianamente serios, pero fue Ricca el que puso el 2-0 en un córner. El capitán, que también le ahorró una amarilla a Pacheco, tiene algo especial en el área. Luego fue sustituido por Miguel Torres y se llevó su ovación al tiempo que el madrileño, que debutaba, era abucheado desde que pisó el césped hasta que lo abandonó.

En la fiesta también participó Hicham, autor del 3-0 que terminaba de atar la tercera plaza. El marroquí ha sido recuperado y Víctor parece que ve en él un Ontiveros de emergencia. Un recurso más para la matanza del play off.