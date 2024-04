Dioni, Ferreiro y Juanpe, los nombres propios del Málaga CF

Como es habitual, aparecieron nombres propios en la comparecencia de Sergio Pellicer ante los medios. En esta previa al Córdoba-Málaga, el técnico de Nules se paró en tres casos distintos: David Ferreiro, Juanpe y Dioni. Empezando por el gallego, que será baja por sanción, apuntó: “Es cierto que no estamos teniendo suerte últimamente. Es una injusticia lo de David, las imágenes son claras y tampoco fue una protesta… Nosotros tenemos que estar por encima de las decisiones arbitrales. La suerte tenemos que crearla y buscarla, así estaremos mucho más cerca. David se va a perder un partido importante, es una pena”.

El caso de Juanpe

Sobre el jerezano, que está lesionado nuevamente, fue claro: “Ha tenido muy mala suerte, una de las apuestas más importantes del club. No a Juanpe, a todos, les pido que nos ayuden. Su mejor versión ya será difícil porque queda muy poco. Lo mejor será ya para el año que viene. Es un golpe a nivel moral para el jugador, la semana que viene creo que podrá estar, pero está el tiempo de recuperación también y el reloj ya no para. Ahora intento cuidar los mínimos detalles porque es un mes importante, la temporada se hace larga. Hay desgaste físico y mental. Tenemos que estar muy preparados. Esperemos que se recupere pronto y nos pueda ayudar con minutos de calidad, no de cantidad”.

Situación de Dioni

"Estoy contento con Dioni. Es verdad que desde el golpe del día del Intercity ha estado entrando en las segundas partes. Pero está preparado, hablé con él el otro día para que sepa que lo importante son los minutos de calidad. Ahora jugamos con tres centrocampistas como Dani Lorenzo ahí. Va a llegar en el mejor estado de forma en los momentos decisivos. Es gente que vive del gol. Contra el Intercity estuvo bien, en Alcoy no marcó pero participó en los goles. Queremos acercarlo más al área para que en partidos de espacios reducidos aparezcan él y Ferreiro, que son desequilibrantes. En los entrenos marca, lo veo bien y en cualquier momento hará goles".