Once del Málaga CF - Ibiza: El factor Kevin

Sergio Pellicer no quiso desvelar mucho de su posible once en el Málaga-Ibiza. Quizás repita la fórmula que empleó ante el Alcoyano o vuelva a línea de cuatro, lo que podría abrir un hueco en el equipo a Kevin Medina, que viene participando poco: "Son procesos, como los de Dani Lorenzo, Larrubia o el mismo Roberto. Un proceso de aprendizaje. Lo veo bien, lo quiero mucho, es un proceso bueno para él, hablo con él y lo veo preparado para ser el Kevin de la primera vuelta. Yo también creo mucho en el entrenamiento invisible, cuando uno no cuenta tanto con él que siga trabajando porque tendrá recompensa, en su caso y en el de todos. Lo veo preparado para el domingo”

De la alineación, apuntó: “Vamos a ver, mañana tenemos que entrenar y a ver qué situaciones se nos dan. Viendo una alineación, que si tres centrales, línea de cuatro... Lo único que nos cambia es la estructura defensiva a la hora de apretar. En ataque tenemos los mismos mecanismos. Depende de cómo queramos atacar, tenemos diferente variantes. No voy a decir qué once, porque para mí no es lo importante, es cómo terminemos el partido. El ritmo lo va a marcar en los últimos 20/30 minutos de partido. A lo mejor hay jugadores que estuvieron bien el Alcoy y mañana no juegan porque tenemos otro plan. Lo importante es sumar y aportar cuando les toquen".

El contexto es distinto al de El Collao: "Hay que darle una continuidad a los jugadores que están en ese gran estado de forma pero tienen que estar todos preparados, porque a lo mejor esta vez tienen la oportunidad. Tiramos de ciertos jugadores que nos dan juego interior pero este contexto es diferente por las dimensiones y el rival. Vamos preparados para distintos escenarios, en Alcoy era otra cosa. No tener pérdidas porque tienen jugadores determinantes y no hay que dejarles pensar. Dar continuidad a los que están aportando. El verde no engaña”.

Sobre Sangalli y Juanpe, apuntó: “Si no pasa nada van a entrar en convocatoria, porque también juega el filial mañana en Torremolinos, con Aarón y Cordero. Depende a nivel de bajas como el caso de Javi Avilés y tratar de ajustar. Han hecho una semana completa y esto sirve para entender que cuando salen de lesión tienen que tener proceso, una cosa es el alta y otra el alta competitiva. El caso de Manu Molina que salió de lesión y ahora está en un gran momento de forma".