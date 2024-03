Pellicer, del Málaga CF - Ibiza: "Es un partido de cuatro puntos"

Sergio Pellicer atendió a los medios antes del partido entre el Málaga CF y el Ibiza. Quiere que todo el mundo se centre en lo importante porque no es un partido normal: “Es un rival directo que está en números brutales y tenemos esa oportunidad en un partido de play off. Queremos pelear por lo máximo, pero para la meta queda mucho. En el otro grupo también había equipos que parecía que no podían entrar y ahora están arriba. Por golaverage sí que vale más, es de cuatro puntos. La presión y la tensión la tenemos todo el año, imagino que habrá una entrada brutal. Es el mejor visitante de la categoría. Encadenar energía positiva y seguir creciendo, mejorando. Lo mejor está por llegar. Intentaremos que se juegue a lo que nosotros podamos manejar. Será muy bonito para jugar, viendo la gente que viene, que es el mejor suplemento vitamínico. Pocos equipos tienen ese escenario, esa ilusión de los niños. Se genera energía positiva y lo demás lo van a dar los resultados. Hay que continuar alimentando esa ilusión, pero todavía nos queda para darles lo que se merecen".

Sobre el perfil de rival, es algo distinto a lo que él entiende que es su Málaga: "Son dos modelos totalmente diferentes, cada uno con su idea de juego. Ellos tienen una estructura muy clara, mucha experiencia en sus jugadores y su entrenador. Saben cómo competir en esta categoría, es el menos goleado y se basa en esa fortaleza y es el que más goles genera a balón parado. Tiene jugadores determinantes en esa fase ofensiva. Quieren imponer el ritmo que ellos les gusta, muy lento. Nosotros somos más dinámicos de ida y vuelta, buscmos ajustarnos para que en las transiciones ocurra lo que nosotros pensamos, pero con un mismo objetivo. A competir con nuestras armas. Allí fue muy igualado, pero si no es por la jugada de Haitam nos venimos con cero puntos. Dar nuestra mejor versión porque tenemos delante al mejor rival fuera de su estadio”.

Para el de Nules, la cuestión es controlar los estados de ánimo y la presión añadida del Málaga: "Lo más difícil como entrenador de este club es gestionar las semanas tanto cuando ganas como cuando pierdes. La gestión semanal y que las cabecitas se enfoquen en la semana siguiente. Esto es rabiosa actualidad. Es clave el jugador invisible que no destaca tanto pero nos ayuda y eso nos genera competitividad. Aquí lo que vale es competir y ganar. Ganar el domingo, el siguiente y el siguiente. Veo bien a los chicos y lo más importante es que vayamos creciendo como equipo y a nivel individual porque viene el tramo más decisivo".

Grandes candidatos a ascender

“El problema este club es que siempre tenemos esta palabra pero hay que trabajar el proceso. Es lo difícil de gestionar, no se sube en octubre ni ahora. Mi titular es el trabajo, hay una meta y un proceso. La identidad es lo que importa, hay que superar obstáculos, gestionar. Hace tres semanas parecía que se perdía el mundo al perder en Melilla. Crear identidad que es lo que nos va a dar en los momentos primordiales lo que podremos conseguir".