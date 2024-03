"Yo renovaría a Pellicer, ha hecho méritos para ello"

Antonio Tapia tiene una visión amplia de lo que es el Málaga porque lo ha conocido desde casi todos los ángulos. También sigue la categoría de bronce y conoce muchos detalles del equipo, de sus canteranos y de los rivales. Por eso aboga por la renovación de Sergio Pellicer, algo que considera fundamental para encarar de una manera más práctica el final de temporada, donde considera que el conjunto malagueño competirá en los play off de ascenso.

"Creo que el Castellón va a ser el campeón de grupo y el Dépor en el otro. Luego habrá que jugarse las dos plazas restantes. Málaga, Ibiza, también el Córdoba está muy bien y es regular, además de la experiencia del año pasado de pensar que todo estaba hecho. Yo renovaría al cuerpo técnico, le daría confianza porque que se sienta apoyado es muy importante de cara a la plantilla. Creo que Pelli ha hecho méritos para renovarle y eso le daría tranquilidad para la toma de decisiones y en el vestuario generaría una inercia positiva con vistas al final del campeonato", aseguró en los micrófonos de SER Málaga.

Ahora está en una fase vital en la que dedica tiempo a las cosas que el fútbol le impedía. Desde pasar tiempo con sus nietos y sus amigos hasta seguir profundizando en sus aficiones. "Estoy fuera del mercado, no busco nada. A los entrenadores se nos agotan los ciclos. Ahora vienen chicos jóvenes apretando como es el caso de Pelli, por el que me alegro muchísimo porque se lo merece y no lo ha tenido fácil porque no lo es hoy en día. Y menos en un club histórico como el Málaga, con urgencias. Ha sido capaz de tomarle el pulso a la situación con chicos jóvenes y jugadores recién firmados que no venían compitiendo habitualmente en sus equipos y está aguantando la presión y está haciendo el equipo compacto. Yo creo que va a llegar al final de temporada siendo un equipo competitivo y con opciones de play off porque la primera plaza está complicadísima y sí va a luchar por la segunda o la tercera, que va a dar cierta ventaja en los play off”, comentó.

“El equipo a pesar de las adversidades, que han sido muchas, porque el descenso de un histórico deja secuelas y no es fácil retener la caída y levantarse. Lo más difícil se ha hecho, que es estar ahí. Ha habido muchas lesiones, que ha perjudicado el rendimiento enormemente. El Ibiza y el Castellón han mantenido el once y han tenido suerte y han hecho las cosas bien en ese sentido. El Málaga no ha podido recuperar a Ramón, Haitam se volvió a lesionar tras recuperarse, Sangalli, Juanpe… Circunstancias que han perjudicado. Lo más importante es que los chavales jóvenes en momento complicados han dado un paso adelante. Los veteranos que han llegado se ve que son buenos profesionales y hacen vestuario, pero ha sido un acierto darle continuidad a Sergio, porque de lo contrario probablemente no estaríamos mucho peor en la clasificación. Ha sacado rendimiento a los chicos de la cantera", destacaba Tapia.

"Vemos un Dani Lorenzo que está pletórico y que va a más; a Roberto, que es un jugador importante en la categoría; Larrubia, Kevin, Cordero, Izan Merino, en fin. Estoy de acuerdo en la política actual del club, los cimientos hay que construirlos en el talento que tenemos. Lo más difícil ya lo ha hecho el equipo y, sobre todo, el cuerpo técnico. El Málaga desde mi punto de vista tiene margen de mejora porque los chicos van a seguir creciendo y los veteranos no han llegado todavía a su máximo rendimiento. En una liguilla es importante que los Dioni, Ferreiro, Nelson, Galilea, Herrero, Víctor… Estos veteranos serán importantes en los play off porque tienen experiencia, se juegan a cara a cruz y cualquier error te penaliza. La experiencia es un grado, pero siempre con intensidad. Es básico que lleguen en buena forma física a ese tramo porque tendrán que dar ese paso adelante para que en esos cuatro partidos el equipo pueda conseguir el ascenso”, siguió analizando.

Nombres propios

“Herrero especialmente por su regularidad e importancia, le ha dado puntos al equipo. Roberto ha dado un paso adelante y Dani Lorenzo, son dos futbolistas jóvenes que están aportando mucho al equipo. Kevin en buena parte del campeonato ha sido desequilibrante, ha aportado ese desborde y esa presión que ha hecho en campo contrario. Especialmente ellos. Yo espero que Dioni coja confianza y le pueda aportar en este tramo final y play off la capacidad rematadora que tiene”, destacó.