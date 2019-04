Javi Ontiveros está en un momento sensacional. Ante el Alcorcón, en el primer envite de la era Víctor, dio un recital con dos goles. Ayer, ante el Mallorca, repitió actuación pero esta vez no encontró la fortuna del gol. Aun así, su trabajo y desempeño fue valorado por La Rosaleda y la afición, eligiéndolo como el MVP blanquiazul del partido. "Puedo estar en mi mejor momento", asegura el marbellí, que se ha encontrado con la confianza plena del nuevo técnico: "El míster me transmite una confianza inmensa. Cuando cojo el balón me dice que encare todo lo que pueda, que encare al lateral y busque el centro o pegarle a puerta".

"Era un partido difícil, contra un rival que estaba ahí arriba también, en play off. El míster nos dijo que iba a ser un partido exigente y así fue. Tuvimos muchas ocasiones pero no pudimos materializarlas, pero poco a poco vendrán los goles que harán fuerte al equipo", aseguraba el extremo tras el encuentro que hicieron los suyos, lamentando la falta de puntería aunque positivo de cara a lo que viene: "Pero es increíble el partido que hizo el equipo. Con esa ocasión que tuvo el Mallorca en el minuto 85, que nos encajó el gol, nos quedamos derrotados. Pero bueno, esto nos va a venir bien para levantar cabeza e intentar ganar el próximo partido, que ya tiene que ser como una final para nosotros".

Sobre la acción del primer tiempo donde Ontiveros reclamó penalti tras ser derribado en el área, el protagonista lo veía así: "La jugada fue buena. Me metí por dentro, encaré al lateral y me pegó en la rodilla y por eso me tiré. El árbitro me vino y me dijo que me dejara de tirarme y le dije 'no árbitro después míratela porque me ha dado".

"El equipo está muy concentrado. El míster nos cogió en el vestuario y nos dijo que hicimos un muy buen partido, que no pudo ser y que tuvimos muchas ocasiones, que levantemos la cabeza que el lunes tenemos otra batalla por jugar", aseveraba el marbellí, que no quiso pasar por alto el trato de la afición en La Rosaleda: "Muchas gracias a toda la afición por apoyarnos y venir a La Rosaleda y no parar de animar. No puedo decir otra cosa que muchas gracias. Intentaremos darle una alegría".