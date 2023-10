Fichajes para el Málaga, fichajes para La Academia

El Málaga marcha por buen camino en Primera RFEF. El equipo se divierte junto dentro y fuera del campo. Las victorias sanan e invitan a escenas como las que se vivieron en el Caminito del Rey, con esa foto de familia feliz. Loren Juarros lo celebra prudente, sin pavonearse por las victorias que pueden ser fugaces. Su visión le lleva a pensar en la mejora continua y afianzar lo que con tanto sudor ha conseguido. Eso implica fichajes, pero en varios sentidos a la vez.

Ya planea la mejora de la plantilla en el mercado invernal. No hay fichas libres y no se arrepiente. Tampoco oculta paralelamente que para que entren refuerzos hay que buscar algún hueco y sacar a algún jugador de la actual primera plantilla. Poder dedicar todo el tiempo que requiere la tarea de control, estabilización y mejora del primer equipo obliga al club a buscar incorporaciones para la estructura de la entidad, sobre todo para La Academia, donde se está trabajando bajo mínimos. En la parte alta del club ya están al tanto de todo y en cuanto sea posible por ley se realizarán fichajes para diversas posiciones dentro de la estructura de la entidad.

Fichajes del primer equipo

“Nuestra preocupación está ahora en mejorar todavía más al primer equipo, estar cerca del entrenador y de los jugadores. El mercado de invierno está ahí. El rendimiento está siendo bueno y hay jugadores que aún apenas han podido participar. Hay jugadores que tendrán que meterse en dinámica, habrá necesidad de cambios en algunos momentos y ya van apareciendo algunas lesiones. Lo más importante es seguir creciendo, todavía le queda recorrido al equipo, somos exigentes y autocríticos”, aseguró en una entrevista en Onda Cero Málaga, donde argumentó: “Al final tuvimos que tomar la decisión de quedarnos con alguna ficha libre. Ramón y Haitam pueden ser los refuerzos de invierno. Si incorporamos a alguien, tendremos que hacer alguna salida. Queríamos dar confianza a lo que tenemos aquí y por eso agotamos las fichas, no tuvimos dudas con eso”.

El director deportivo tiene habilidad para transmitir calma con respecto a lo que se viene en enero: “Tenemos que estar ocupados, no sé si preocupados. En generar algo que el jugador perciba que esta temporada este es su sitio y pondría la mano en el fuego a día de hoy por que a cada jugador del Málaga le costaría salir. Luego puede haber sorpresas y algún equipo se vuelva loco y haga cosas disparatadas. Pero veo a la plantilla con una cohesión grandísima y no creo que muchos estén pensando en salir del Málaga”.

Fichajes para la cantera

Gestionar La Academia ha sido una de las tareas que más han obstruido al Málaga en este verano. “Hemos tenido que actuar en este verano, con mucha aportación de la gente que se quedó en el club. Rompo una lanzar en favor de los técnicos y de la gente que quiso seguir perteneciendo al Málaga. Nos hemos apoyado mucho en ellos para reorganizar la estructura. El club tiene claro que a la mayor brevedad posible hay que volver a reforzar algunas posiciones en La Academia, hay mucho volumen de trabajo, mucho que controlar, mucho que mirar en Málaga y su provincia. Hay muchos jugadores, hay que organizar las plantillas cada año y el territorio es muy grande. Y las amenazas, que es lo que más me ha sorprendido a mí, la percepción de que tienes que fichar a niños de 6 años porque si no se los lleva el Villarreal, el Sevilla o el Betis. Es algo que me descentra. Si hasta ahora no hemos llegado, para que esté bien La Academia y esté bien el primer equipo, tenemos que incorporar a alguien. Se lo hemos transmitido al administrador y estamos en ello para cuando el club lo permita”.