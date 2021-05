Orlando Sá repite los pasos de Van Nistelrooy

Orlando Sá anuncia que pone fin a su carrera como futbolista profesional. Intentó reengancharse al tren en el Málaga, donde llegó el pasado verano como gran reclamo para una plantilla que había que empezar de cero. Sabía que era el sitio ideal (otros muchos jugadores lo han demostrado este curso) para ello, pero las piernas no opinan lo mismo.

Una temporada salpicada por las continuas lesiones -en estos momentos sufre una sin ir más lejos- le han llevado a tomar esta determinación, que anunció a través de las redes sociales. Así que el Málaga será su último equipo profesional, como ya sucedió en su día con Ruud Van Nistelrooy, salvando las distancias y el contexto.

"The journey has come to an end...", expresaba en inglés junto a un corazón y dos fotografías. Una con un par de botas suyas colgadas en el vestuario donde se ve el escudo del Málaga. Otra con un texto de despedida del internacional portugués de 33 años.