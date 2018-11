Muñiz: "El partido pasó por encima del cuerpo arbitral"

No es fácil salir a sala de prensa tras el encuentro que sufrió el Málaga en Pamplona. Ante el Osasuna, más allá de sufrir la tercera derrota de la temporada en Segunda División, su equipo sufrió un arbitraje cuanto menos riguroso, o al menos eso piensa Juan Ramón López Muñiz: “La expulsión de Gustavo lo cambia todo. El partido estaba controlado. Nosotros intentamos cubrir el área con gente de altura. El partido estaba tranquilo hasta la expulsión. A mí no me parecía ni falta. Son situaciones que se podían dar en el partido. Hoy nos tocó en contra. Quedan muchas jornadas por delante. Fue un punto de inflexión clarísimo en el partido”.

El gijonés achaca la derrota de su equipo a esa decisión de De la Fuente Ramos, al que “el partido le pasó por encima”, ya que no se estaba dando un encuentro de muchos golpes, sí de intensidad: “Son dos equipos con intensidad y buen ritmo, había bastante tranquilidad. La intensidad necesaria pero sin cosas raras. A partir de la expulsión se tuerce todo. El partido se descontrola. Había de todo menos fútbol con tantas amarillas. Es una pena porque teníamos el partido controlado”.

Muñiz vio dos partidos muy diferentes. Uno que trascurrió desde el pitido inicial hasta el minuto 80, coincidiendo con la expulsión de Blanco, y otro desde el 80’ al final. Para él, la “gestión” de su equipo “era perfecta” durante ese primer tramo donde “estaba todo tranquilo”, ya que los suyos se adaptaron al “juego de verdad” que te pide El Sadar: “De disputa y contacto”.

N’Diaye tiene que dar ejemplo, no podemos enzarzarnos como si fuera una pelea callejera

No tan satisfecho quedó con la acción que provocó la expulsión de N’Diaye. El senegalés enloqueció tras un golpe que propinan a Pau Torres, algo que no gustó nada a Muñiz, muy crítico: “Tenemos que lamentar esa acción. Tenemos que dar ejemplo, no podemos enzarzarnos como si fuera una pelea callejera. Es un momento de tensión. Tenemos que hacer una lectura de esto, que eso no vuelva a pasar. Es el árbitro el que debe juzgar ahí. No podemos tomarnos la revancha por nuestra cuenta. Tenemos bajas para la semana que viene, de esto tenemos que aprender”.

Pese a que no lo justificara, sí señaló que para que el senegalés reaccionará así “le han dicho algo gordo”. “N’Diaye es un futbolista que es un gran profesional. Cuando hace eso es porque algo ha pasado. Pero tenemos que hacerlo con calma. Hemos perdido a un jugador durante algunos partidos. Tenemos que controlarlo esto. No sé lo que ha pasado pero que algo ha ocurrido está segurísimo”, recalcaba Muñiz sobre esa acción que dejó con nueve a su equipo.

El equipo hasta hoy era líder, no me puedo preocupar. Han trabajado como tenían que hacerlo

Las rojas directas de Blanco Leschuk y N’Diaye más la quinta amarilla que vieron tanto Ricca, Ontiveros y Adrián, complican el próximo once de Muñiz, que confía en recuperar a los tocados Koné y Juanpi Añor. Pueden ser siete bajas extra las que lleve a Gijón el Málaga. El gijonés reconoció que intentarán recurrir alguna cartulina, aunque no es muy optimista: “Creo que intentaremos salvar algo. Pero somos conscientes de la dificultad. Dependerá del acta. Sabemos que hay pocas esperanzas. A mí no me ha parecido ni falta. Para eso hay un árbitro. A veces nos beneficia y otras veces no”. Sobre Juanpi recalcó que “tiene una sobrecarga en el gemelo, que ya la tuvo durante la semana”, y sobre Koné que fue “un golpe bastante fuerte” pero que no cree que sea “grave”.

Pese a la cuarta jornada consecutiva sin vencer fuera de casa, Muñiz transmitió tranquilidad: “El equipo hasta el día de hoy iba primero, no me puedo preocupar. Han hecho un buen partido, de ritmo y de pelea. Hasta los últimos 10 minutos íbamos ganando. El rival nos marca en dos faltas. No puedo estar triste. Estábamos jugando con dos jugadores menos. El equipo ha trabajado como tenía que hacerlo. No me preocupa”.