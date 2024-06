Sergio Pellicer: "Vamos a vivir algo único; es un combate de boxeo"

Sergio Pellicer compareció un día antes de lo habitual, para dejar margen a la concentración, este jueves para hablar sobre el partido ante el Celta Fortuna, este sábado (19:30 horas), que determinará si se sigue en la pelea por ascender a Segunda División o no. Mentalización absoluta para el técnico castellonense, que admite que "es una final. La semana ha ido muy bien. Veo a los chicos preparados, como la afición, para un partido que se va a vivir algo único. Tenemos las ideas claras de lo que es un combate de boxeo que ya vimos como empezó en Balaídos. Esto ya es un máster y a competir al máximo. Es cierto que esto son resultados, Tienes datos y hay que saber interpretarlos, pero nos dicen que estuvimos bastante bien allí. Hubo muchas situaciones en las que pudimos ajustar ante sus extremos, pero creo que el equipo compitió muy bien ante un equipo con muchas cualidades a nivel técnico. Debemos ser nosotros mismos. La determinación y ejecución del partido que tenemos pensado es de ser valientes, parecido a Balaídos pero con algún matiz", admitía.

"Es cierto que a estas alturas de la temporada ya están de vacaciones la mayoría de equipos y lo dije en la charla previa, porque ya hace 12 meses desde que empezamos a trabajar. Es algo único que vamos a vivir y una oportunidad única de la que depende el trabajo de todo un año. Así es el deporte de alto nivel", insistía Pellicer, que aseguraba que había que tener audacia: "Hay que estar preparado para todo, pero debemos de ir a por el partido y sin especular. También hay que saber gestionar y un buen ejemplo es lo que sucedió allí y supimos reaccionar sin perder la calma. Delante de cada gente, cada falta o córner debe ser como un penalti a nuestro favor. Recuerdo ante el Atleti B el gol de Einar y así debemos de ir. Con La Rosaleda y todos juntos, debemos ser más fuertes"

Acerca del planteamiento que pueden tener los jóvenes célticos, Pellicer afirmaba que "la estructura no la van a cambiar, aunque habrá matices de donde vamos a generar nosotros superioridades y ellos. Sabemos que ambos tenemos diferentes planes de actuación que en la ida. El otro día vi el Ceuta-Nàstic y son equipos que pueden cambiar, pero ellos no lo van a hacer. Por ejemplo, en ciertas situaciones jugaron más en largo de lo normal, pero sin renunciar a nada. Los protagonistas aquí van a ser los jugadores que deben tomar las mejores decisiones posibles. Es un equipo que no especula. Nosotros fuimos a buscarlos arriba y creo que va a haber una guerra por tener la pelota y quien sepa encontrar los espacios, pues por eso va a ser una guerra por ello y creo que va a haber matices que ambos cambiaremos, pero que va a ser similar. Es cierto de que allí sabíamos que había otro partido, pero aquí debemos de salir con todo"

"Los cuerpos técnicos somos agentes transformadores en todos los sentidos hacia los jugadores y le tenemos que transmitir eso, de que disfruten de eso que lo he vivido varias veces y es increíble, pero hay que saber gestionarlo. Voy a cambiar cosas para que estén tranquilos, por ejemplo, voy a decir el once en el hotel. Por eso cuando supimos reaccionar el otro día, pues estuve tan contento, porque hay que demostrar eso en estos momentos. Ese día jugamos todos aquí. Para mí lo más importante son los que no salen de inicio", ahondaba Pellicer, que decía que "este viernes entrenamos a la tarde para ajustarnos y luego se irán a casa y ya el sábado por la mañana los concentraremos. Hay que darle normalidad y naturalidad, porque ya con el recibimiento y lo que va a vivir en el campo va a tener suficiente. El trabajo de una temporada se ve aquí y por eso yo felicito al Unicaja porque ha hecho una temporada histórica".

Acerca del ambiente que se puede crear en La Rosaleda, Pellicer afirmaba que "conocemos perfectamente a esta afición y ya ha pasado por todo y representa los mejores valores en todos los sentidos y lo que hay que transmitir a los chicos de una cantera es los mejores valores, así que todo lo que se diga desde fuera no van la línea de lo que debe de implantarse a estos jugadores"