Pablo Alfaro: "¿Penalti? Si es lo diré; la expulsión de Ferreiro sí es muy rigurosa"

Pablo Alfaro, técnico del Real Murcia, analizó el encuentro en la sala de prensa de La Rosaleda tras el empate ante el Málaga CF. Su equipo no fue precisamente ofensivo tras cuatro victorias seguidas, aunque al final, tras la expulsión de Ferreiro, sí apretó más. "Partido igualadísimo, de nivel play off, el ambiente de fútbol, dos muy buenos equipos, el Málaga lleva desde el principio en la parte alta con muchos argumentos futbolísticos. Hemos vuelto a ser competitivos, aunque venimos en persecución. La exigencia era altísima, necesitábamos el 100% porque si no no llegábamos", exponía el maño, que era cuestionado por el polémico final de partido: "Ha habido momentos, el penalti todavía no lo he visto, todo el mundo estaba por medio. Si cuando lo vea pienso que es, lo diré. La expulsión es muy rigurosa, eso sí lo puedo decir. Loren se ha quejado de un agarrón dentro del área... Empate, reparto de puntos, las concesiones han sido mínimas. Es un partido con una afición tremenda como la nuestra, con más de 1.000 personas. Le deseamos lo mejor al Málaga, un gran club y una gran ciudad que se merece, como nosotros, estar más arriba".

"Puntuar aquí no era fácil", decía Alfaro sobre si daba por bueno el empate: "El vestuario no está satisfecho del todo y es buena señal. Más allá de lo que hagan los demás tenemos que ver por lo que podemos hacer nosotros. Al final estábamos 11 contra 10 hemos mostrado que queríamos ir a por el partido. Hemos intentado llegar por fuera, con centros laterales, con cambios que van a ser importantes con mayor minutaje. Todo hace que seamos realistas pero optimistas. Queríamos cinco victorias seguidas, pero no ha podido ser. Hasta el final esto no se va a decidir"

"Tranquilo no ha sido para nada el partido", respondía Alfaro: "El Málaga CF tiene una línea de tres cuartos con un movilidad terrible, te salen por un lado o por otro, laterales muy profundos... No quería ni nombrarlo durante la semana, en el partido de la primera vuelta fuimos muy blandos y no nos los podíamos permitir, si no nos pasan por encima . En buena lid, con nuestra armas, hemos competido. Los dos queríamos ganar, pero no ha podido ser. Veo posible el play off, hay casi cuatro plazas adjudicadas, el domingo vendrá un partidazo, el que podamos realmente dar la medida de si estamos para eso. Nos hemos enfrentado a Córdoba, Ibiza y Málaga y mostramos mucha igualdad con ellos. Hay un terreno que nos cogieron hace unos meses y lo intentamos recuperar. En el vestuario no lo voy a permitir que nadie se dé por vencido, queda lo más importante. El Málaga va a pelear hasta el último partido quedar lo más arriba y nosotros también".