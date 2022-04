Pablo Guede: "¿Luis Muñoz? Lo voy a llevar convocado"

Pablo Guede compareció este viernes en sala de prensa para analizar el choque de esta jornada 36 de Segunda División en la que el Málaga CF se enfrenta al Leganés en Butarque. El entrenador blanquiazul confesó que entre los jugadores citados estará Luis Muñoz, aunque aseguró que esto no asegure que tenga minutos, sino que es un premio a su recuperación.

"Luis Muñoz está bien. Me lo voy a llevar convocado, creo que es un premio a toda su recuperación", anunciaba Guede, aunque matizaba: "De ahí a que juegue hay un largo trecho. Espero que podamos contar con él en algún momento en las semanas que nos quedan". El entrenador blanquiazul sí descartó prácticamente la presencia de Juande y Lombán y comentó, antes de dar la lista de convocados, que pueden darse cambios en el once: "Puede que haga cambios, pero todavía no lo tengo claro. Las virtudes y errores no pasan por las individuales, pasan por una cuestión de equipo".

Sobre el Leganés, Guede apunta que será "un rival complicado que tiene muy claro cómo juega, muy compensado en todas su líneas, con jugadores determinantes", pero mira a los suyos: "Nosotros vamos a modificar algunos detalles, basándonos en lo que hicimos bien en Valladolid. Tenemos que fortalecer las virtudes que tuvimos. Tratar de mejorar los errores que cometimos. Vamos a intentar imponer nuestro juego. Queremos tener más la pelota de la que la tuvimos en el último partido. Ningún rival es fácil en Segunda. Vamos a competir, eso seguro. Va a ser un partido de mucha intensidad".

"Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar más allá del próximo partido. Toca el Leganés, un rival muy duro, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No podemos perder tiempo en otras cosas", explicaba Guede sobre el calendario y próximos enfrentamientos así como resultados de otros equipos, antes de recalcar lo que espera que se repita de sus jugadores, el hambre: "No me gustó que nos empataron a dos pero me gustó que no bajamos los brazos. Tuvimos dos tras el empate, les fuimos a buscar, no bajamos los brazos. Eso es lo que más me gustó. Me sentí orgulloso".