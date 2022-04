El nuevo rol defensivo de los delanteros del Málaga CF

El trabajo defensivo del Málaga CF empieza en la delantera. Los hombres que juegan en punta tienen instrucciones precisas de su entrenador para desenvolverse en tareas de intendencia. Lo cuenta Álvaro Vadillo, que acompañó a Brandon Thomas en punta en el partido ante el Valladolid, en el que se estrenó Pablo Guede en el banquillo.

"El otro día creo que hice un muy buen trabajo defensivo, que es lo que nos piden a los puntas. En este caso jugué de delantero, no en mi posición habitual. Es una posición en la que no estoy acostumbrado a jugar, pero creo que me sentí bastante cómodo. Desde la llegada de Pablo me dio su confianza y eso se agradece", contó en los micrófonos de SportDirect Radio, donde añadió: "Salí personalmente muy contento. Tanto a Brandon como a mí, el míster nos dio unas instrucciones de juego que teníamos que llevar a la perfección. Creo que hicimos un gran trabajo y estoy muy feliz también por mi primer gol”.

Parece que va calando la mentalidad ganadora. "Creo que el Leganés, ninguno, a principios de temporada, nos esperábamos que estuviera en esta situación. En cuanto a jugadores, tiene muy buenos futbolistas. Es lo que tiene la Segunda División, cuando entras en una dinámica negativa es complicado salir. Será un partido bastante complicado. Ellos en casa son fuertes, pero creo que con la llegada de Pablo tenemos una mentalidad más ganadora, de creérselo un poco más, más agresivos y más intensos. Iremos allí a por los tres puntos”, destacó Vadillo.