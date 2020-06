Pablo Guede se queda en México: firma por el Xolos de Tijuana

Pablo Guede seguirá su carrera como entrenador en México tras firmar este fin de semana por el Xolos de Tijuana. El ex jugador blanquiazul y ex técnico de El Palo, entre otros, ha sido varias veces vinculado al banquillo del Málaga y estaba libre tras no renovar con el Monarcas Morelia, con el que solo estuvo una temporada rechazando ampliar su contrato por desavenencias con el mismo.

En Morelia, Guede tuvo como ayudante al malagueño Fernando Fernández, más conocido en el mundillo como Fendi, con el que coincidió durante su etapa en El Palo y con el que viene trabajando desde hace varios años en sus últimos proyectos deportivos. Aún no ha trascendido si Fendi volverá a formar parte del cuerpo técnico de argentino en su nueva aventura en Tijuana.

"¿Entrenar al Málaga? Es uno de mis objetivos de toda la vida, llevo tiempo diciéndolo. Es un sueño, una ilusión que tengo y algún día se dará, está claro", reconoció en una entrevista Guede el año pasado, disparando una vez más los rumores que le ligan al banquillo blanquiazul, ahora propiedad de Pellicer. También alabó el trabajo que está realizando Manolo Gaspar, director deportiva de la entidad, con el que mantiene una buena relación: "Me deja tranquilo que esté Manolo en el Málaga, que quiere al club y que va a hacer todo lo que sea para que el club le vaya bien".