Guede: "Que Manolo Gaspar esté en el Málaga CF me deja tranquilo"

Un mito viviente del Málaga, Pablo Adrián Guede, habló de la situación del conjunto blanquiazul en una entrevista concedida a la cadena SER desde México: "Estoy pendiente de todo lo que pasa en el club por todo lo que siento. No hay mal que por bien no venga. Por lo que veo le están dando un orden al club que antes no tenía. Me deja tranquilo que esté Manolo (Gaspar), que quiere al club y que va a hacer todo lo que sea para que el club le vaya bien. Y pone los intereses del club antes que los suyos, y antes no era así. Ahora lo más importante es el club. Y el Málaga, como hizo siempre, va a salir adelante".

Continuó su exposición el argentino: "Esa es la vorágine del Málaga de los últimos años. No es de ahora. Es una acumulación de cosas que fueron sucediendo y desemboca en todo esto. Pero el pasado ya pasó, no puedes resolverlo. Queda trabajar más y mejor ahora para llevar al Málaga dónde y de la manera que tiene que está. Los que están ahora son los adecuados para hacer eso. Ya no se puede hacer nada, el daño está hecho. Y queda tirar para adelante y hacerlo lo mejor posible".

Acerca de su futuro, de momento, sigue su propio camino lejos de La Rosaleda: "No me lo planteo ahora entrenar en Málaga. Estoy muy bien en México, voy a esperar a ver si sale algo aquí. Con los años ya uno va perdiendo la ilusión, pero las cosas suceden por algo. ¿Alguna opción? No. Resquemor no, jamás. Eso no se puede tener hacia el club que uno quiere. Si los caminos no se unieron por algo será. Pero un resquemor jamás lo tendría".

En el Morelia mexicano cuajó una buena campaña, pero la relación llegó a su fin: "Hicimos una excelente temporada, se terminó el contrato, no llegamos a un acuerdo para la renovación. Y ahora toca esperar para ver qué nos depara el futuro. Ya arreglé con el club que no iba a renovar el contrato y ahora tranquilito. Con el coronavirus es complicado. Argentina no abrió aeropuertos y me voy a quedar acá hasta que salga algo. Un mes a ver cómo sigue todo y luego decidir a dónde voy a ir".